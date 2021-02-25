Русский
$ 27,95
33,93

Новини Ліги чемпіонів 2020/21

Головна Матчі Таблиця Відео
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. Ліга чемпіонів 2020/21

"МанСіті" без Зінченка прихлопнул "Борусію" у Лізі чемпіонів

25 лютого, 00:17

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Британці забили два голи в гостьовому матчі

"Манчестер Сіті" вже однією ногою у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Англійський клуб вдало зіграв у номінально гостьовому матчі проти менхенгладбахської "Борусії". Через карантин поєдинок відбувся не в Німеччині, а в Будапешті. Ми вели онлайн-трансляцію матчу "Боруссія" – "МанСіті".

Реклама

У кожному з таймів британці забили по голу. На 29-й хвилині Канселу добре зіграв на фланзі, трохи змістився в центр і виконав закид на дальню штангу, звідки точно пробив головою Бернардо Сілва!

А після перерви знову Канселу виконав закид на дальню штангу, звідки передачу в центр зробив Бернардо Сілва, Габріел Жезус набіг і точно пробив із близької відстані!

Український півзахисник "МанСіті" Олександр Зінченко за перемогою своїх одноклубників спостерігав із лави запасних.

"Борусія" М – "Манчестер Сіті" – 0:2
Голи: Сілва (29), Жезус (65)

Реклама

Зустріч у відповідь відбудеться 16 березня в Манчестері.

В тренді
На Олімпійських іграх Росію будуть називати словом з трьох букв

Нагадаємо, що "Реал" у гостях обіграв "Аталанту": дивіться, як це було.

Огляд матчу "Боруссія" М – "Манчестер Сіті":

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Ліга чемпіонів Манчестер Сіті Боруссія Менхенгладбах
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Барселона" – "ПСЖ": онлайн битви грандів у плей-оф Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів 2020/21
"Порту" – "Ювентус": онлайн матчу Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів 2020/21
Зірки
Зірки "Барселони" влаштували перепалку під час матчу з "ПСЖ"Ліга чемпіонів 2020/21
"Лаціо" – "Баварія": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів 2020/21
Не Гвардіола: оприлюднено ім'я найкращого тренера століття
Не Гвардіола: оприлюднено ім'я найкращого тренера століттяФутбол
Партнер Роналду знепритомнів після поразки від
Партнер Роналду знепритомнів після поразки від "Порту"Ліга чемпіонів 2020/21

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти