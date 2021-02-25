Малиновський вийшов – "Аталанта" відразу пропустила

Мадридський "Реал" зробив собі хороший заділ в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Іспанський клуб здобув виїзну перемогу в Бергамо. Ми вели онлайн-трансляцію зустрічі "Аталанта" – "Реал".
Поєдинок невдало почався для господарів поля. Вже на 14-й хвилині арбітр в дуже спірної ситуації видалив Фройлера за фол останньої надії.
Маючи перевагу в гравця "Реал" довгий час не міг матеріалізувати його в голи. І коли здавалося, що зустріч так і завершитися без голів, гості таки відзначилися. У самій кінцівці зустрічі переможний гол забив Менді.
Цікаво, що перед самим голом на поле у "Аталанти" з'явився наш Руслан Малиновський. А ось Андрій Лунін з "Реала" всю гру просидів на лаві запасних.
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"Аталанта" – "Реал" – 0:1
Гол: Менді (86)
Зустріч у відповідь відбудеться 16 березня в Мадриді.
Огляд матчу "Аталанта" – "Реал":
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