Малиновский вышел – "Аталанта" сразу пропустила

Мадридский "Реал" сделал себе хороший задел в 1/8 финала Лиги чемпионов. Испанский клуб добыл выездную победу в Бергамо. Мы вели онлайн-трансляцию встречи "Аталанта" – "Реал".

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Поединок неудачно начался для хозяев поля. Уже на 14-й минуте арбитр в очень спорной ситуации удалил Фройлера за фол последней надежды.

Имея преимущество в игроках, "Реал" долгое время не мог материализовать его в голы. И когда казалось, что встреча так и завершится без голов, гости таки отличились. В самой концовке встречи победный гол забил Менди.

Интересно, что перед самым голом на поле у "Аталанты" появился наш Руслан Малиновский. А вот Андрей Лунин из "Реала" всю игру просидел на скамейке запасных.

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"Аталанта" – "Реал" – 0:1

Гол: Менди (86)



Ответная встреча состоится 16 марта в Мадриде.

Обзор матча "Аталанта" – "Реал":

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