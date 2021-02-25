Українська
$ 27,95
33,93

Новости Лиги чемпионов 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Лига чемпионов 2020/2021

Малиновский вышел – "Аталанта" сразу пропустила

25 февраля, 00:04

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Итальянский клуб уступил дома "Реалу"

Мадридский "Реал" сделал себе хороший задел в 1/8 финала Лиги чемпионов. Испанский клуб добыл выездную победу в Бергамо. Мы вели онлайн-трансляцию встречи "Аталанта" – "Реал".

Реклама

Поединок неудачно начался для хозяев поля. Уже на 14-й минуте арбитр в очень спорной ситуации удалил Фройлера за фол последней надежды.

Имея преимущество в игроках, "Реал" долгое время не мог материализовать его в голы. И когда казалось, что встреча так и завершится без голов, гости таки отличились. В самой концовке встречи победный гол забил Менди.

Интересно, что перед самым голом на поле у "Аталанты" появился наш Руслан Малиновский. А вот Андрей Лунин из "Реала" всю игру просидел на скамейке запасных.

В тренде
Умер знаменитый футболист "Ромы"
Реклама

"Аталанта" – "Реал" – 0:1
Гол: Менди (86)

Ответная встреча состоится 16 марта в Мадриде.

Обзор матча "Аталанта" – "Реал":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Лига чемпионов Реал Мадрид Аталанта
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Барселона" – "ПСЖ": онлайн битвы грандов в плей-офф Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Порту" – "Ювентус": онлайн матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
Звезды
Звезды "Барселоны" устроили перепалку во время матча с "ПСЖ"Лига чемпионов
"Лацио" – "Бавария": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
Не Гвардиола: обнародовано имя лучшего тренера века
Не Гвардиола: обнародовано имя лучшего тренера векаФутбол
Партнер Роналду упал в обморок после поражения от
Партнер Роналду упал в обморок после поражения от "Порту"Лига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять