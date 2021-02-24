"Аталанта" – "Реал": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

В среду, 24 февраля, в Бергамо проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов в паре "Аталанта" – "Реал". Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени. Мы ведем мультимедийную трансляцию этого противостояния. Отметим, что цвета "Аталанты" защищают двое украинцев – Руслан Малиновский и Виктор Коваленко, но последний на Лигу чемпионов итальянским клубом не заявлен.

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Ставка дня: "Аталанта" с украинцами обыграет "Реал"

"АТАЛАНТА" – "РЕАЛ"

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Напомним, "Аталанта" в своей группе Лиги чемпионов заняла второе место, уступив "Ливерпулю", но опередив "Аякс" и "Мидтьюлланн".

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В свою очередь, "Реал", дважды проиграв осенью "Шахтеру", тем не менее выиграл свою группу, опередив гладбахскую "Боруссию", "горняков" и "Интер".

"АТАЛАНТА" – "РЕАЛ":

СОСТАВЫ ПО ВЕРСИИ УЕФА

"АТАЛАНТА": Голлини; Толой, Ромеро, Джимшити; Меле, де Роон, Фройлер, Госенс; Пессина, Иличич; Сапата

Не сыграет: Хатебур (плюсневая кость)﻿

"Висят" на карточке: Джимшити, Ромеро

"РЕАЛ": Куртуа; Васкес, Варан, Начо, Менди; Кроос, Каземиро, Модрич; Асенсио, Винисиус, Диас

Не сыграют: Бензема (приводящая мышца), Рамос (колено), Карвахаль (задняя мышца бедра), Родриго (задняя мышца бедра), Милитао (приводящая мышца), Азар (бедро), Марсело (икроножная мышца), Вальверде (приводящая мышца), Одриосола (задняя мышца бедра)

"Висит" на карточке: Каземиро

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"АТАЛАНТА" – "РЕАЛ":

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Фаворитом сегодняшнего матча в Бергамо аналитики называют "Аталанту". На ее победу установлен коэффициент 2.29, на ничью – 3.90, на победу "Реала" – 3.15. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая: выигрыш "Аталанты" – 43%, ничья – 25%, выигрыш "Реала" – 32%.

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Однако фаворитом на выход в 1/4 финала по сумме двух встреч (повторная – 16 марта) букмекеры считают "Реал" – ему дают 60% (1.61), "Аталанте" – 40% (2.44).

"АТАЛАНТА" – "РЕАЛ":

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч "Аталанта" – "Реал" в среду, 24 февраля, начиная с 22:00, покажет канал "Футбол 2". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.

Смотрите, как за "Аталанту" забивает украинец Малиновский

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