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Ставка дня на Лигу чемпионов. "Аталанта" с украинцами обыграет "Реал"

24 февраля, 11:18

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов

Прогноз на первый матч 1/8 финала от футбольного комментатора Кирилла Круторогова

Сегодня в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Аталанта" принимает мадридский "Реал". В составе двух команд есть представители Украины: за хозяев играют Малиновский и Коваленко, в составе гостей числится вратарь Лунин. Смотреть онлайн "Аталанта" – "Реал" можно на нашем сайте с 22:00 в виде текстовой трансляции.

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"Аталанта" – "Реал Мадрид"
Лига чемпионов, 24 февраля, среда, в 22:00, ТВ: "Футбол 2"

"Аталанта" во второй раз подряд попытается пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов, преодолев испанскую преграду. В прошлом сезоне, дебютном на этом уровне, бергамаски уверенно одолели "Валенсию". С "Реалом" ранее они никогда не пересекались.

Сейчас у команды Гасперини актуальны пятиматчевая безпроигрышная и трехматчевая победная серии. Интересно, что на своем домашнем стадионе "Аталанта" ни разу не побеждала в рамках Лиги чемпионов.

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Не поможет итальянцам сегодня правый защитник Робен Гозенс, которого, вероятно, заменит зимний новичок Йоаким Маэле. Для него этот матч станет дебютным в этом турнире в составе "Аталанты". А вот Виктор Коваленко в заявку не попал.

У "Реала" сумасшедшие проблемы с составом. Вне игры у них Рамос, Бензема, Карвахаль, Одриосола, Марсело, Родриго, Милитао, Азар и Вальверде. Особенно остро будет ощущаться нехватка игроков в обороне и на скамейке запасных.

У мадридцев четыре победы в чемпионате кряду, три последние – без пропущенных голов.

ПРОГНОЗ. Да, "сливочные" куда более опытны в Лиге чемпионов, чем "Аталанта". Но их кадровая ситуация не оставляет Зидану возможностей для ротации. Ожидаю от хозяев индивидуальный "тотал" больше 1,5 и склоняюсь к их победе.

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прогноз Лига чемпионов Реал Мадрид Аталанта

Источник: Сегодня|Спорт

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