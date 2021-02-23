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Матчи Лиги чемпионов во вторник: расписание, где смотреть и котировки букмекеров

23 февраля, 16:40

Елена Павлова Елена Павлова

Все о матчах Лиги чемпионов 23 февраля – расписание трансляций, котировки букмекеров и оперативные результаты

Во вторник, 23 февраля, еще четыре клуба вступят в борьбу на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. Мадридский "Атлетико" в Бухаресте примет лондонский "Челси", а действующий обладатель трофея "Бавария" отправится в гости к римскому "Лацио". Ниже – расписание и время начала матчей, список трансляций, котировки букмекеров и результаты игр. А накануне "Бавария" сенсационно проиграла в чемпионате.

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22:00 "Атлетико" – "Челси"
Букмекеры: 2.87 – 3.00 – 2.85 (проход – 2.00 – 1.73)
ТВ: "Футбол 1", OLL.TV
Трансляция: онлайн матча "Атлетико" – "Челси"

22:00 "Лацио" – "Бавария"
Букмекеры: 4.33 – 3.90 – 1.80 (проход – 5.50 – 1.12)
ТВ: "Футбол 2", OLL.TV
Трансляция:онлайн матча "Лацио" – "Бавария"

Ранее мы писали, что "Бавария" может уйти всей командой на карантин за четыре дня до матча Лиги чемпионов. Однако после заражения COVID-19 Бенжамена Павара массовой вспышки коронавируса в клубе не произошло.

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Смотрите, как "Атлетико" и "Челси" играли на групповом этапе:

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расписание Лига чемпионов челси трансляция Бавария Атлетико Мадрид Лацио
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