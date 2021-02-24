"Аталанта" – "Реал": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

У середу, 24 лютого, в Бергамо відбувається перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів в парі "Аталанта" – "Реал". Початок поєдинку – о 22:00 за київським часом. Ми ведемо мультимедійну трансляцію цього протистояння. Відзначимо, що кольори "Аталанти" захищають двоє українців – Руслан Маліновський і Віктор Коваленко, але останній на Лігу чемпіонів італійським клубом не заявлений.

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Ставка дня: "Аталанта" з українцями обіграє "Реал"

Нагадаємо, "Аталанта" в своїй групі Ліги чемпіонів посіла друге місце, поступившись "Ліверпулю", але випередивши "Аякс" і "Мідтьюлланн".

У свою чергу, "Реал", двічі програвши восени "Шахтарю", виграв свою групу, випередивши "Боруссію" з Менхенгладбаха, "гірників" та "Інтер".

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"АТАЛАНТА" – "РЕАЛ":

СКЛАДИ ЗА ВЕРСІЄЮ УЄФА

"АТАЛАНТА": Голліні; Толой, Ромеро, Джимшиті; Меле, де Роон, Фройлер, Госенс; Пессіна, Ілічич; Сапата

Не зіграє: Хатебур (плюсневая кістка)

"Висять" на картці: Джимшиті, Ромеро

"РЕАЛ": Куртуа; Васкес, Варан, Начо, Менді; Кроос, Каземіро, Модрич; Асенсіо, Вінісіус, Діас

Не зіграють: Бензема (привідний м'яз), Рамос (коліно), Карвахаль (розтягнення задньої поверхні стегна), Родріго (розтягнення задньої поверхні стегна), Мілітао (привідний м'яз), Азар (стегно), Марсело (литковий м'яз), Вальверде (привідний м'яз), Одріосола (розтягнення задньої поверхні стегна)

"Висить" на картці: Каземіро

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"АТАЛАНТА" – "РЕАЛ":

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРІВ

Фаворитом сьогоднішнього матчу в Бергамо аналітики називають "Аталанту". На її перемогу встановлено коефіцієнт 2.29, на нічию – 3.90, на перемогу "Реала" – 3.15. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів така: виграш "Аталанти" – 43%, нічия – 25%, виграш "Реала" – 32%.

Однак фаворитом на вихід до 1/4 фіналу за сумою двох зустрічей (повторна – 16 березня) букмекери вважають "Реал" – йому дають 60% (1.61), "Аталанті" – 40% (2.44).

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"АТАЛАНТА" – "РЕАЛ":

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі матч "Аталанта" – "Реал" в середу, 24 лютого, починаючи з 22:00, покаже канал "Футбол 2". Також пряма трансляція поєдинку доступна на сервісі OLL.TV.

Дивіться, як за "Аталанту" забиває українець Маліновський

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