Ставка дня на Лігу чемпіонів. "Аталанта" з українцями обіграє "Реал"

Прогноз на перший матч 1/8 фіналу від футбольного коментатора Кирила Круторогова

Сьогодні в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Аталанта" приймає мадридський "Реал". У складі двох команд є представники України: за господарів грають Маліновський і Коваленко, у складі гостей числиться воротар Лунін. Дивитися онлайн "Аталанта" – "Реал" можна на нашому сайті з 22:00 у вигляді текстової трансляції.

Реклама

"Аталанта" – "Реал Мадрид"

Ліга чемпіонів, 24 лютого, середа, о 22:00, ТВ: "Футбол 2"

"Аталанта" вдруге поспіль спробує пройти в чвертьфінал Ліги чемпіонів, здолавши іспанську перешкоду. У минулому сезоні, дебютному на цьому рівні, бергамаски впевнено здолали "Валенсію". З "Реалом" раніше вони ніколи не перетиналися.

Тепер у команди Гасперіні актуальні п'ятиматчева безпрограшна і триматчева переможні серії. Цікаво, що на своєму домашньому стадіоні "Аталанта" жодного разу не перемагала протягом серії Ліги чемпіонів.

Реклама

Не допоможе італійцям сьогодні правий захисник Робен Гозенс, якого, ймовірно, замінить зимовий новачок Йоакім Маель. Для нього матч стане дебютним у цьому турнірі у складі "Аталанти". А ось Віктор Коваленко в заявку не потрапив.

У "Реала" пекельні проблеми зі складом. Поза грою у нього Рамос, Бензема, Карвахаль, Одріосола, Марсело, Родріго, Мілітао, Азар і Вальверде. Особливо гостро відчуватиметься брак гравців в обороні й на лавці запасних.

У мадридців чотири перемоги в чемпіонаті поспіль, три останні – без пропущених голів.

ПРОГНОЗ. Так, "вершкові" куди більш досвідчені в Лізі чемпіонів, ніж "Аталанта". Але їхня кадрова ситуація не залишає Зідану можливостей для ротації. Очікую від господарів індивідуальний "тотал" понад 1,5 і схиляюся до їхньої перемоги.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама