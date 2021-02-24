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Ставка дня на Лігу чемпіонів. "Аталанта" з українцями обіграє "Реал"

24 лютого, 11:14

Кирило Круторогов Кирило Круторогов

Прогноз на перший матч 1/8 фіналу від футбольного коментатора Кирила Круторогова

Сьогодні в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Аталанта" приймає мадридський "Реал". У складі двох команд є представники України: за господарів грають Маліновський і Коваленко, у складі гостей числиться воротар Лунін. Дивитися онлайн "Аталанта" – "Реал" можна на нашому сайті з 22:00 у вигляді текстової трансляції.

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"Аталанта" – "Реал Мадрид"
Ліга чемпіонів, 24 лютого, середа, о 22:00, ТВ: "Футбол 2"

"Аталанта" вдруге поспіль спробує пройти в чвертьфінал Ліги чемпіонів, здолавши іспанську перешкоду. У минулому сезоні, дебютному на цьому рівні, бергамаски впевнено здолали "Валенсію". З "Реалом" раніше вони ніколи не перетиналися.

Тепер у команди Гасперіні актуальні п'ятиматчева безпрограшна і триматчева переможні серії. Цікаво, що на своєму домашньому стадіоні "Аталанта" жодного разу не перемагала протягом серії Ліги чемпіонів.

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Не допоможе італійцям сьогодні правий захисник Робен Гозенс, якого, ймовірно, замінить зимовий новачок Йоакім Маель. Для нього матч стане дебютним у цьому турнірі у складі "Аталанти". А ось Віктор Коваленко в заявку не потрапив.

У "Реала" пекельні проблеми зі складом. Поза грою у нього Рамос, Бензема, Карвахаль, Одріосола, Марсело, Родріго, Мілітао, Азар і Вальверде. Особливо гостро відчуватиметься брак гравців в обороні й на лавці запасних.

У мадридців чотири перемоги в чемпіонаті поспіль, три останні – без пропущених голів.

ПРОГНОЗ. Так, "вершкові" куди більш досвідчені в Лізі чемпіонів, ніж "Аталанта". Але їхня кадрова ситуація не залишає Зідану можливостей для ротації. Очікую від господарів індивідуальний "тотал" понад 1,5 і схиляюся до їхньої перемоги.

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прогноз Ліга чемпіонів Реал Мадрид Аталанта

Джерело: Сегодня|Спорт

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