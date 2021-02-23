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Матчі Ліги чемпіонів у вівторок: розклад, де дивитися і котирування букмекерів

23 лютого, 16:40

Олена Павлова Олена Павлова

Все про матчі Ліги чемпіонів 23 лютого – розклад трансляцій, котирування букмекерів і оперативні результати

У вівторок, 23 лютого, ще чотири клуби вступлять у боротьбу на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Мадридський "Атлетіко" в Бухаресті прийме лондонський "Челсі", а чинний володар трофея "Баварія" відправиться в гості до римського "Лаціо". Нижче – розклад і час початку матчів, список трансляцій, котирування букмекерів і результати ігор. А напередодні "Баварія" сенсаційно програла в чемпіонаті.

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22:00 "Атлетіко" – "Челсі"
Букмекери: 2.87 – 3.00 – 2.85 (прохід – 2.00 – 1.73)
ТВ: "Футбол 1", OLL.TV
Трансляція: онлайн матчу "Атлетіко" – "Челсі"

22:00 "Лаціо" – "Баварія"
Букмекери: 4.33 – 3.90 – 1.80 (прохід – 5.50 – 1.12)
ТВ: "Футбол 2", OLL.TV
Трансляція: онлайн матчу "Лаціо" – "Баварія"

Раніше ми писали, що "Баварія" може піти всією командою на карантин за чотири дні до матчу Ліги чемпіонів. Однак після зараження COVID-19 Бенжамена Павара масового спалаху коронавірусу в клубі не відбулося.

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Дивіться, як "Атлетіко" і "Челсі" грали на груповому етапі:

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