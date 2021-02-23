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Новини Ліги чемпіонів 2020/21

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"Лаціо" – "Баварія": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

23 лютого, 15:31

Олег Люлька Олег Люлька

Все найцікавіше про поєдинок чинного переможця турніру в Римі в онлайн-режимі – відео, фото, коментарі

Ліга чемпіонів триває! У вівторок, 23 лютого, в Римі на "Стадіо Олімпіко" відбувається перший матч 1/8 фіналу в парі "Лаціо" – "Баварія". Початок – о 22:00 за київським часом. Наш сайт веде онлайн-трансляцію поєдинку римлян проти діючих переможців ЛЧ – з відео голів та найнебезпечніших моментів, а також з яскравими фото і коментарями.

ОНЛАЙН "ЛАЦІО" – "БАВАРІЯ" – ТУТ

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Нагадаємо, у своїй групі Ліги чемпіонів "Лаціо" посів друге місце, поступившись дортмундській "Боруссії", але при цьому випередивши "Брюгге" і "Зеніт".

Огляд ключової для "Лаціо" нічиєї з "Брюгге" (2:2)

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"Баварія", своєю чергою, впевнено виграла свою групу ЛЧ, залишивши у себе за спиною "Атлетіко", "Зальцбург" і "Локомотив".

Дивіться, як "Баварія" обіграла "Локомотив" (2:0)

Якщо "Лаціо" в поточному чемпіонаті Італії посідає шосту сходинку, то "Баварія" лідирує у себе в Бундеслізі.

"ЛАЦІО" – "БАВАРІЯ":
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

"ЛАЦІО": Рейна; Патрік, Ачербі, Музаккьо; Лаццарі, Мілінкович-Савич, Лукас Лейва, Луїс Альберто, Марушич; Корреа, Іммобіле
Не зіграють: Раду (пах), Луїс Феліпе (гомілкостоп)
Під питанням: Стракоша (коліно)
"Висять" на картці: Акпа-Акпро, Худт

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"БАВАРІЯ": Ноєр; Зюле, Боатенг, Алаба, Девіс; Кімміх, Рока; Сане, Горецка, Коман; Левандовський
Не зіграють: Павар (хвороба), Мюллер (хвороба), Толіссо (стегно), Гнабрі (стегно), Коста (стопа), Нюбель (гомілкостоп), Ньянзу (стегно)

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"ЛАЦІО" – "БАВАРІЯ":
ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Фаворитом сьогоднішнього матчу аналітики називають "Баварію". На її перемогу встановлено коефіцієнт 1.86, на нічию – 3.90, на перемогу "Лаціо" – 4.20. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів така: виграш "Лаціо" – 23%, нічия – 25%, виграш "Баварії" – 52%.

Що стосується виходу до 1/4 Ліги чемпіонів за сумою двох матчів (повторний – 17 березня), то "Лаціо" дають на прохід всього 15% (6.50), "Баварії" – 85% (1.14).

"ЛАЦІО" – "БАВАРІЯ":
ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі поєдинок "Лаціо" – "Баварія" у вівторок, 23 лютого, починаючи з 22:00, покаже канал "Футбол 2". Також пряма трансляція матчу доступна на сервісі OLL.TV.

Всі подробиці в спецтемі Ліга чемпіонів онлайн

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Ліга чемпіонів онлайн Баварія Лаціо

Джерело: Сегодня|Спорт

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