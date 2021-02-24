Матчі Ліги чемпіонів у середу: розклад, трансляції, прогноз

Сьогодні "Аталанта" грає з "Реалом", а гладбахська "Боруссія" – з "Манчестер Сіті"

Ліга чемпіонів триває! У середу, 24 лютого, відбуваються перші матчі 1/8 фіналу ще в двох парах. "Аталанта" Руслана Маліновського та Віктора Коваленка в Бергамо приймає "Реал", а "Боруссія" з Менхенгладбаха грає в нейтральному Будапешті з "Манчестер Сіті".

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1/8 ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ.

ПЕРШІ МАТЧІ

22:00 "Аталанта" – "Реал"

Букмекери: 2.29 – 3.90 – 3.15 (прохід – 2.44 – 1.61)

ТВ: "Футбол 2", OLL.TV

22:00 "Боруссія" М – "Манчестер Сіті"

Букмекери: 9.30 – 6.20 – 1.31 (прохід – 14.50 – 1.04)

ТВ: "Футбол 1", OLL.TV

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Зазначимо, що чинний переможець Ліги чемпіонів вже майже гарантував собі вихід до чвертьфіналу. Напередодні в першій грі 1/8 ЛЧ "Баварія" розгромила в Римі "Лаціо" 4:1.

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