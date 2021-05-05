Челсі – Реал: онлайн матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів

У середу, 5 травня, в Лондоні на стадіоні "Стемфорд Брідж" пройде матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів: Челсі прийме мадридський Реал. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом, а на нашому сайті пройде мультимедійна онлайн трансляція з відео голів та описом всіх ключових моментів.

ОНЛАЙН ЧЕЛСІ – РЕАЛ

Тиждень тому в Мадриді команди розписали мирову 1: 1 . На гол Крістіана Пулішіча Реал відповів красивим ударом у виконанні Каріма Бензема. У тому поєдинку гості виглядали навіть краще господарів поля, тому відповідна гра обіцяє бути ще цікавішим.

Між очними поєдинками Челсі і Реал провели чергові матчі в рамках національних чемпіонатів. Реал продовжує боротьбу за чемпіонство, а Челсі бореться за путівку в Лігу чемпіонів, тому часу на відпочинок у них не було – лондонці обіграли Фулхем 2: 0, а мадридці з таким же рахунком здолали Осасуну.

Челсі підходить до відповідального матчу з однією втратою – в лазареті команди перебуває Матео Ковачич. У Реала травмовані Дані Карвахаль і Лукас, а участь Рафаеля Варана під питанням – він отримав пошкодження в матчі з Осасуною.

Орієнтовні склади від УЄФА

Челсі: Менді; Крістенсен, Тьяго Сілва, Рюдігер; Аспілікуета, Жоржина, Канте, Чілуелл; Пулішіч, Вернер, Маунт

Менді; Крістенсен, Тьяго Сілва, Рюдігер; Аспілікуета, Жоржина, Канте, Чілуелл; Пулішіч, Вернер, Маунт Реал: Куртуа; Вальверде, Рамос, Едер Мілітао, Начо; Каземіро, Кроос, Модріч; Асенсио, Бензема, Вінісіус Жуніор

Букмекери про матч Челсі – Реал:

Букмекери вважають Челсі фаворитом матчу: коефіцієнт на перемогу команди Томаса Тухель – 2.15, на нічию – 3.45, на перемогу Реала – 3.60. Що стосується виходу в фінал Ліги чемпіонів, то коефіцієнти такі: на Челсі – 1.63, на Реал – 2.37.

Де дивитися матч Челсі – Реал:

Матч Челсі – Реал в прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 2", який доступний за допомогою сервісу OLL.TV. Трансляція розпочнеться о 22:00.

Що далі:

У фіналі турніру переможець сьогоднішньої пари зустрінеться з Манчестер Сіті Олександра Зінченка, який за сумою двох матчів впевнено здолав ПСЖ (2: 0 і 2: 1). Фінальний поєдинок пройде в Стамбулі на Олімпійському стадіоні 29 травня.