Челси привез в Мадрид британскую погоду и увез домой перспективную ничью в полуфинале ЛЧ

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов английский гранд открыл счет под дождем в Испании, но не сумел удержать победный результат в борьбе с Реалом

Реал - Челси / Фото: Reuters

Лига чемпионов близится к своему финишу. Сегодня в Мадриде местный Реал и лондонский Челси сыграли первый полуфинальный поединок, и пока победителя этой пары предсказать крайне трудно. Под ливнем на стадионе имени Альфреди ди Стефано испанский и английский гранды расписали ничью – 1:1.

Реклама

Читайте также: Реал – Челси: видео голов и лучшие моменты полуфинала Лиги чемпионов

Несостоявшиеся участники Европейской Суперлиги, несмотря на сильный дождь и мокрый газон, показали интересный футбол. Первый действительно опасный момент у чужих ворот создал Челси, поэтому и не удивительно, что именно лондонцы открыли счет на 14-й минуте. Пулишич получил пас из глубины от Рюдигера в штрафной Реала, обыграл чуть не всю оборону мадридцев во главе с Куртуа и пробил по пустым воротам.

Кристиан Пулишич стал первым американским игроком, забившим в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА. Также футболист Челси – один из пяти американцев, отличавшихся в плей-офф турнира.

Реклама

Реал мог отыграться на 23-й минуте, но Бензема из-за пределов штрафной угодил в штангу. Однако через шесть минут французский нападающий таки сравнял счет. Реал заработал угловой. После розыгрыша стандарта Марсело навесил в штрафную, Каземиро скинул в центр, откуда через Милитао мяч попал к Бензема, и Карим красивым ударом с лета восстановил равновесие.

Во втором тайме могли вырвать победу обе команды, однако вратари отстояли надежно. Ответный поединок полуфинала в этой паре состоится 5 мая на Стэмфорд Бридж в Лондоне. Но Челси забил очень важный гол на поле мадридского Реала.

А завтра во втором полуфинале в борьбу вступят французский ПСЖ и без двух минут чемпион Англии Манчестер Сити.

Смотрите, как на стадии 1/4 финала Челси играл против Порту