Барселона – Динамо: о котрій і де дивитися матч Ліги чемпіонів

У середу, 20 жовтня, в третьому турі Ліги чемпіонів Динамо гостює у Барселони. Початок зустрічі – о 19:45 за київським часом. Онлайн Барселона – Динамо доступний на нашому сайті.
ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ
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- Flow Sports App
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- SKY Go Italia
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- Blue Sport
- Exxen
СИТУАЦІЯ В ГРУПІ
Після двох турів Барселона сенсаційно посідає останній рядок у групі, програвши вдома Баварії і в гостях Бенфіці з однаковим рахунком 0:3.
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Динамо посідає третій рядок завдяки домашній нульовій нічиій із Бенфікою, після якої було розгромлене в Мюнхені Баварією 0:5.
ПРОГНОЗ НА МАТЧ
Великим фаворитом поєдинку 20 жовтня на "Камп Ноу" аналітики букмекерських контор називають Барселону. На її перемогу встановлено коефіцієнт 1.25, на нічию – 6.80, на перемогу Динамо – 12.50. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів така:
- виграш Барселона – 78%
- нічия – 14%
- виграш Динамо – 8%
- найбільш ймовірний рахунок – 2:0
ПОРІВНЯННЯ КОМАНД
Сумарну вартість складів команд Transfermarkt оцінює в 805 млн євро. При цьому один футболіст Барселони (23,17 млн євро), в середньому, більш ніж в п'ять разів дорожчий за одного гравця Динамо (4,43 млн євро).
ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
Барселона і Динамо зустрічалися 10 разів – і жодного разу не грали внічию. 7 перемог на рахунку каталонців і 3 перемоги – в активі киян.
Дивіться, як Динамо 1997-го обіграло Барселону 4:0
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