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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Час повертатися! Президент Динамо готовий підписати Ярмоленка

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
18 жовтня, 16:42
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Повернення Андрія Ярмоленка в київське Динамо цілком реально, але для цього необхідно виконати одну умову
Ігор Суркіс готовий до повернення Ярмоленко
Ігор Суркіс готовий до повернення Ярмоленко / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент київського Динамо Ігор Суркіс не проти того, щоб вінгер збірної України і англійського Вест Гема Андрій Ярмоленко завершив кар'єру в своєму рідному клубі, за прикладом Андрія Шевченка.

Читайте також: Його місце – на лаві: англійці не вірять в Ярмоленка навіть після феєрії в збірній України

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У той же час, за словами власника клубу, визначеності в цьому питанні поки немає.

"Повернення Андрія в Динамо? Такої домовленості немає, це залежить від обох сторін.

Якщо у нього буде бажання, я із задоволенням дам йому можливість закінчити кар'єру в рідному клубі.

З великою повагою ставлюся до того, що він зробив для Динамо, і вважаю його дуже порядною людиною", – цитує слова Суркіса Youtube-канал ТаТоТаке.

Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко

Відзначимо, що Андрій Ярмоленко був однією з культових фігур у складі "біло-синіх". У київському Динамо він провів 10 років, зігравши за цей час 370 матчів, в яких забив 137 голів і віддав 90 асистів.

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У 2017 році Ярмоленко перейшов за 25 мільйонів євро в дортмундську Боруссію, а влітку 2018 року став гравцем Вест Гема.

Вінгер Вест Гема Андрій Ярмоленко
Вінгер Вест Гема Андрій Ярмоленко / Фото: Reuters

У поточному сезоні 31-річний футболіст зіграв за "молотобійців" в 10 поєдинках, але результативними діями не відзначався.

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Контракт з лондонським Вест Гемом у Ярмоленка закінчується 30 червня 2022 року.

Раніше ми повідомляли, що Андрій Ярмоленко потрапив у ТОП-100 бомбардирів збірних.

Дивіться які голи забивав за київське Динамо Андрій Ярмоленко.

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