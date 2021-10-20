20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
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Барселона – Динамо: во сколько и где смотреть матч Лиги чемпионов

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
20 октября, 11:54
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Поединок третьего тура ЛЧ на "Камп Ноу" состоится в среду, 20 октября. Начало – в 19:45 по киевскому времени. Список каналов, транслирующих игру в прямом эфире
Барселона vs Динамо
Барселона vs Динамо / Фото: Getty Images, Официальный сайт ФК "Динамо"

В среду, 20 октября, в третьем туре Лиги чемпионов Динамо гостит у Барселоны. Начало встречи – в 19:45 по киевскому времени. Онлайн Барселона – Динамо доступен на нашем сайте.

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

  • Megogo
  • DAZN
  • Stan Sport
  • Flow Sports App
  • C More Suomi
  • SKY Go Italia
  • Viaplay Lithuania
  • Movistar+
  • Blue Sport
  • Exxen

Барселона vs Динамо
Барселона vs Динамо / Фото: Reuters

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СИТУАЦИЯ В ГРУППЕ

После двух туров Барселона сенсационно занимает последнее место в группе, проиграв дома Баварии и в гостях Бенфике с одинаковым счетом 0:3.

Динамо идет на третьем месте благодаря домашней нулевой ничьей с Бенфикой, после которой было разгромлено в Мюнхене Баварией 0:5.

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Групповой этап
Группа E
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Бавария Бавария Бав
2
2
0
0
8
0
8
6
Забитые 8
Пропущеные 0
Разница 8
Результаты последних матчей: В В
2
Бенфика Бенфика Бен
2
1
1
0
3
0
3
4
Забитые 3
Пропущеные 0
Разница 3
Результаты последних матчей: В Н
3
Динамо Динамо Дин
2
0
1
1
0
5
-5
1
Забитые 0
Пропущеные 5
Разница -5
Результаты последних матчей: П Н
4
Барселона Барселона Бар
2
0
0
2
0
6
-6
0
Забитые 0
Пропущеные 6
Разница -6
Результаты последних матчей: П П

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Большим фаворитом поединка 20 октября на "Камп Ноу" аналитики букмекерских контор называют Барселону. На ее победу установлен коэффициент 1.25, на ничью – 6.80, на победу Динамо – 12.50. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая:

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  • выигрыш Барселона – 78%
  • ничья – 14%
  • выигрыш Динамо – 8%
  • наиболее вероятный счет – 2:0

СРАВНЕНИЕ КОМАНД

Суммарную стоимость составов команд Transfermarkt оценивает в 805 млн евро. При этом один футболист Барселоны (23,17 млн евро), в среднем, более чем в пять раз дороже одного игрока Динамо (4,43 млн евро).

ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Барселона и Динамо встречались 10 раз – и ни разу не играли вничью. 7 побед на счету каталонцев и 3 победы – в активе киевлян.

Смотрите, как Динамо в 1997-м обыграло Барселону 4:0

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И
Г
О
1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтер
11
29:6
26
3
Ворскла
11
21:8
24
4
Днепр-1
11
16:12
22
5
Заря
11
23:15
20
6
Александрия
11
11:9
18
7
Десна
11
13:16
17
8
Металлист 1925
11
11:14
16
9
Верес
11
10:12
15
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Ингулец
10
9:18
8
13
Минай
10
6:12
7
14
Львов
11
7:19
6
15
Черноморец
11
11:25
6
16
Мариуполь
11
13:27
4
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