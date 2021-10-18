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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Луческу помилував Супрягу! Барселоні має бути страшно

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
18 жовтня, 16:32
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Динамо вирушило на матч Ліги чемпіонів проти Барселони. До складу киян потрапив форвард, грою якого Луческу був незадоволений в матчі зі Львовом
Мірча Луческу залишився незадоволений грою Владислава Супряги
Мірча Луческу залишився незадоволений грою Владислава Супряги / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

За дві доби до матчу з Барселоною київське Динамо вилетіло в столицю Каталонії. До складу увійшов і форвард Владислав Супряга.

У суботньому матчі проти Львова Супряга був замінений ще в першому таймі. Мірча Луческу був дуже злий на гравця.

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"Заміна – для нього це можливість подумати. Він не забив гол, який повинен був. Потім сфолив на нашій половині поля. Він повинен розуміти, що професійний футбол це і характер", – обурювався після гри тренер.

Читайте також: Це кінець кар'єри Супряги: жорсткий вирок чемпіону світу

Але Луческу швидко відійшов і помилував Супрягу.

Склад Динамо на матч з Барселоною:

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  • воротарі: Бойко, Бущан
  • захисники: Сирота, Шабанов, Кендзьора, Тимчик, Миколенко, Забарний
  • півзахисники: Буяльський, Гармаш, Вербич, Антюх, де Пена, Шепелєв, Андрієвський, Ледньов, Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Караваєв, Вітіньйо
  • нападники: Шкурін, Супряга, Рамірес

Матч Барселона – Динамо відбудеться 20 жовтня в рамках третього туру Ліги чемпіонів. Початок о 19:45.

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2
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0
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0
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2
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2
1
1
0
3
0
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4
Забиті 3
Пропущені 0
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3
Динамо Динамо Дин
2
0
1
1
0
5
-5
1
Забиті 0
Пропущені 5
Різниця -5
Результати останніх матчів: П Н
4
Барселона Барселона Бар
2
0
0
2
0
6
-6
0
Забиті 0
Пропущені 6
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22
5
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23:15
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6
Олександрія
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11:9
18
7
Десна
11
13:16
17
8
Металіст 1925
11
11:14
16
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
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8:12
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11
Колос
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12
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