Луческу помилував Супрягу! Барселоні має бути страшно

За дві доби до матчу з Барселоною київське Динамо вилетіло в столицю Каталонії. До складу увійшов і форвард Владислав Супряга.
У суботньому матчі проти Львова Супряга був замінений ще в першому таймі. Мірча Луческу був дуже злий на гравця.
"Заміна – для нього це можливість подумати. Він не забив гол, який повинен був. Потім сфолив на нашій половині поля. Він повинен розуміти, що професійний футбол це і характер", – обурювався після гри тренер.
Читайте також: Це кінець кар'єри Супряги: жорсткий вирок чемпіону світу
Далі по темі
Але Луческу швидко відійшов і помилував Супрягу.
Склад Динамо на матч з Барселоною:
- воротарі: Бойко, Бущан
- захисники: Сирота, Шабанов, Кендзьора, Тимчик, Миколенко, Забарний
- півзахисники: Буяльський, Гармаш, Вербич, Антюх, де Пена, Шепелєв, Андрієвський, Ледньов, Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Караваєв, Вітіньйо
- нападники: Шкурін, Супряга, Рамірес
Матч Барселона – Динамо відбудеться 20 жовтня в рамках третього туру Ліги чемпіонів. Початок о 19:45.