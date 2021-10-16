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Тепер на "банку"? Луческу незадоволений грою найдорожчого форварда Динамо

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
16 жовтня, 20:23
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У матчі проти Львова Мірча Луческу випустив нападника Динамо Владислава Супрягу з перших хвилин гри, але молодий форвард не виправдав довіру тренера
Мірча Луческу залишився незадоволений грою Владислава Супряги
Мірча Луческу залишився незадоволений грою Владислава Супряги / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Київське Динамо в поєдинку 11-го туру УПЛ розгромило Львів з рахунком 4:1 і повернулося на вершину турнірної таблиці. Після матчу, наставник "біло-синіх" Мірча Луческу провів аналіз гри і пояснив причину ранньої заміни форварда Супряги.

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"Ми домінували, хоча було складне поле для контролю м'яча. Змогли не дати супернику зіграти в його футбол і могли самі забивати до того, як пропустили. Супряга повинен був забивати, 100% момент. Розслабленість нашого гравця в цьому епізоді.

Десь пощастило, що відразу відігралися після пенальті. А в другому таймі гра йшла в одні ворота, різницю в класі було помітно. Я задоволений гравцями.

Заміна Супряги на 41-й хвилині? Для нього це можливість подумати. Він не забив той гол, який повинен був. Потім сфолив на нашій половині поля.

Він повинен був бути сконцентрованим. У нього є всі якості для форварда – фізичні і технічні. Але він повинен розуміти, що професійний футбол це і характер.

Сподіваюся, він винесе уроки з цієї заміни", – сказав Луческу в інтерв'ю Футбол 1.

Відзначимо, що на 41-й хвилині матчу румунський наставник Динамо провів заміну: замість Супряги на поле вийшов Денис Гармаш. Під час заміни, Владислав навіть не підійшов до Мірчі, який, в свою чергу, також проігнорував гравця.

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При цьому заміна Луческу спрацювала на всі сто. Денис Гармаш, який замінив нефартового форварда, став героєм матчу, зробивши дубль у другому таймі.

Нагадаємо, що Владислав Супряга в літнє міжсезоння міг покинути київське Динамо і перейти в один з клубів Серії А. Але в підсумку, через завищену ціну, 21-річний нападник залишився в столиці України.

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Дивіться огляд матчу Львів – Динамо

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11
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9
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