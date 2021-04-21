Ось це не щастить! Воротар тільки закрив лікарняний і відразу ж отримав струс мозку

Голкіпер Монреаль Канадієнс Кері Прайс пропустить мінімум чотири найближчі гри в НХЛ через травму в матчі проти Едмонтона 20 квітня

Голкіпер Монреаль Канадієнс Кері Прайс вибув з ладу після поєдинку регулярного сезону НХЛ проти Едмонтона (1:4) 20 квітня. Воротар легендарного канадського клубу пропустить мінімум тиждень через травму голови. Раніше в НХЛ побили "вічний" рекорд легенди хокею.

Реклама

Як повідомив тренер Монреаля Домінік Дюшарм, у 33-річного канадського стража воріт виявлено струс мозку:

"Часом симптоми з'являються трохи пізніше. Тому не можу з точністю сказати, коли саме він відчув себе погано. Він би нам сказав відразу. Я в цьому впевнений. Все було так: він прийшов в роздягальню в понеділок, сів на своє місце, а потім звернувся до лікаря, сказав, що недобре себе почуває. Потім вони прийшли до мене"

Кері Прайс в матчі Монреаля проти Едмонтона / Фото: Reuters

Дюшарм вважає, що Прайс травмувався на 13-й хвилині гри, коли в нього в площі воріт врізався нападник Ойлерз Алекс Чейссон, чим скористався Коннор Мак-Девід, забивши гол. Взяття воріт не було зараховано після протесту Дюшарма, який вважав, що була атака на воротаря – повідомляє nhl.com.

Реклама

Читайте також: Сім зубів на лід! Страшна травма хокейного арбітра

Швидше за все, Прайс не зіграє в наступних чотирьох матчах. При цьому навесні він уже пропустив шість поєдинків через травму нижньої частини тіла і повернувся до складу лише в суботу проти Оттава Сенаторз (0:4), де парирував 11 кидків з 14-ти.

Зараз Канадієнс займають четверте місце в Північному дивізіоні, на шість очок випереджаючи Калгарі Флеймз. У розіграш Кубка Стенлі в цьому році виходять чотири найсильніші команди дивізіону.

Раніше капітана збірної Росії не пустили в США на чемпіонат світу з хокею.

Хокей, Кубок Стенлі, Сент-Луїс – Бостон

У цьому місяці Прайс пропустив 6 ігор через травму нижньої частини тіла.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама