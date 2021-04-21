Вот это не везет! Вратарь только закрыл больничный и сразу же получил сотрясение мозга

Голкипер Монреаль Канадиенс Кэри Прайс пропустит минимум четыре ближайшие игры в НХЛ из-за травмы в матче против Эдмонтона 20 апреля

Голкипер Монреаль Канадиенс Кэри Прайс выбыл из строя после поединка регулярного сезона НХЛ против Эдмонтона (1:4) 20 апреля. Вратарь легендарного канадского клуба пропустит минимум неделю из-за травмы головы. Ранее в НХЛ побили "вечный" рекорд легенды хоккея.

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Как сообщил тренер Монреаля Доминик Дюшарм, у 33-летнего канадского стража ворот выявлено сотрясение мозга:

"Порой симптомы появляются чуть позже. Так что не могу с точностью сказать, когда именно он почувствовал себя плохо. Он бы нам сказал сразу. Я в этом уверен. Все было так: он пришел в раздевалку в понедельник, сел на свое место, а потом обратился к врачу, сказал, что нехорошо себя чувствует. Затем они пришли ко мне"

Кэри Прайс в матче Монреаля против Эдмонтона / Фото: Reuters

Дюшарм полагает, что Прайс травмировался на 13-й минуте игры, когда в него в площади ворот врезался нападающий Ойлерз Алекс Чейссон, чем воспользовался Коннор Макдэвид, забив гол. Взятие ворот не было засчитано после протеста Дюшарма, посчитавшего, что была атака на вратаря – сообщает nhl.com.

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Скорее всего, Прайс не сыграет в следующих четырех матчах. При этом весной он уже пропустил шесть поединков из-за травмы нижней части тела и вернулся в состав только в субботу против Оттава Сенаторз (0:4), где парировал 11 бросков из 14-ти.

Сейчас Канадиенс занимают четвертое место в Северном дивизионе, на шесть очков опережая Калгари Флэймз. В розыгрыш Кубка Стэнли в этом году выходят четыре сильнейшие команды дивизиона.

Ранее капитана сборной России не пустили в США на чемпионат мира по хоккею.

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В этом месяце Прайс пропустил 6 игр из-за травмы нижней части тела.

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