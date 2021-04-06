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Сім зубів на лід! Страшна травма хокейного арбітра

6 квітня, 09:15

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Шайба потрапила в обличчя фінському судді

Страшну травму отримав фінський арбітр Юкка-Пекка Койстінен під час матчу національного чемпіонату між ГПК і Юкурітом. Рефері зламав щелепу і позбувся семи зубів.

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В одному з епізодів зустрічі шайба від голкіпера зрикошетила в обличчя судді. Рефері виявився на льоду і не зміг продовжити зустріч. У Койстінена також було діагностовано струс мозку.

38-річний суддя в минулому був професійним хокеїстом. Повідомляється, що за всю кар'єру він втратив тільки один зуб.

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хокей арбітр

Джерело: lenta.ru

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