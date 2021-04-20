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В НХЛ побили "вічний" рекорд легенди хокею

20 квітня, 08:31

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Гравець Сан Хосе Патрік Марло став новим рекордсменом НХЛ за кількістю зіграних матчів. Він провів на льоду 1768-й матч у кар'єрі і обійшов Горді Хоу

Нападник Сан-Хосе Шаркс Патрік Марло побив "вічний" рекорд НХЛ за кількістю зіграних матчів. Матч проти Вегас Голден Найтс став для 41-річного хокеїста 1768-м в регулярних чемпіонатах НХЛ.

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Марло, який зіграв свій перший матч в НХЛ 1 жовтня 1997, перевершив досягнення легендарного Горді Хоу, який тримався 41 рік. Знаменитий канадець встановив рекорд 26 листопада 1961 року, потім в 1971 році пішов з хокею на два роки, повернувся і грав ще до 1980-го, покращивши свої показники.

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Хоу посідає друге місце в НХЛ за закинутими шайбами (801), поступаючись лідерством Вейну Грецкі (894), і четверте за набраними очками – 1850. Марло розташувався на 23-му рядку серед снайперів (566) і на 50-му серед бомбардирів (1196), повідомляє офіційний сайт НХЛ.

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рекорд НХЛ Горді Хоу Патрик Марло

Джерело: Сегодня|Спорт

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