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У хокей грають справжні мільйонери: ТОП-10 багатіїв НХЛ

26 січня, 12:00

Олег Люлька Олег Люлька

Найбільший річний дохід у лізі становить 16 млн доларів. Лідер рейтингу – Метьюс із "Торонто"

Американське видання Forbes опублікувало список найбільш високооплачуваних гравців НХЛ нинішнього сезону. Десятку хокеїстів з найсуттєвішими доходами очолив американський нападник канадського клубу "Торонто Мейпл Ліфс" Остон Меттьюс. 23-річний форвард з мексиканським корінням за рік отримує 16 мільйонів доларів, включаючи зарплату і спонсорські виплати.

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Раніше безпробудний п'яниця встановив рекорд НХЛ за голами.

Остон Метьюс

Остон Метьюс / Фото: Reuters

ТОП-10 ГРАВЦІВ НХЛ ЗА ДОХОДАМИ

1. Остон Метьюс ("Торонто Мейпл Ліфс") – $16 млн
$13 млн зарплата і $3 млн від спонсорів

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2. Коннор Макдевід ("Едмонтон Ойлерз") – $15,2 млн
$10,7 млн зарплата і $4,5 млн від спонсорів

3. Мітчелл Марнер ("Торонто Мейпл Ліфс") – $15 млн
$12,3 млн зарплата і $2,7 млн від спонсорів

4. Олександр Овечкин ("Вашингтон Кепіталз") – $13,2 млн
$8,2 млн зарплата і $5 млн від спонсорів

5. Сідні Кросбі ("Піттсбург Пінгвінз") – $12,4 млн
$7,9 млн зарплата і $4,5 млн від спонсорів

6. Артемій Панарін ("Нью-Йорк Рейнджерс") – $11,2 млн
$10,7 млн зарплата і $500 тис. від спонсорів

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7. Джон Таварес ("Торонто Мейпл Ліфс") – $11 млн
$9,8 млн зарплата і $1,2 млн від спонсорів

8. Ерік Карлссон ("Сан-Хосе Шаркс") – $10,4 млн
$9,8 млн зарплата і $600 тис. від спонсорів

9. Ніклас Бекстрем ("Вашингтон Кепіталз") – $10,3 млн
$9,8 млн зарплата і $500 тис. від спонсорів

10. Андрій Василевський ("Тампа Бей-Лайтнінг") – $10,1 млн
$9,8 млн зарплата і $250 тис. від спонсорів

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Раніше була оприлюднена зарплата українця Леня в новому клубі НБА. Український баскетболіст отримує у "Вашингтоні" 2,3 мільйона доларів за рік.

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Валерій Жидков грає в хокей Відео: УХЛ

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