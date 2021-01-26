У хокей грають справжні мільйонери: ТОП-10 багатіїв НХЛ

Американське видання Forbes опублікувало список найбільш високооплачуваних гравців НХЛ нинішнього сезону. Десятку хокеїстів з найсуттєвішими доходами очолив американський нападник канадського клубу "Торонто Мейпл Ліфс" Остон Меттьюс. 23-річний форвард з мексиканським корінням за рік отримує 16 мільйонів доларів, включаючи зарплату і спонсорські виплати.

Реклама

Раніше безпробудний п'яниця встановив рекорд НХЛ за голами.

Остон Метьюс / Фото: Reuters

ТОП-10 ГРАВЦІВ НХЛ ЗА ДОХОДАМИ

1. Остон Метьюс ("Торонто Мейпл Ліфс") – $16 млн

$13 млн зарплата і $3 млн від спонсорів

Реклама

2. Коннор Макдевід ("Едмонтон Ойлерз") – $15,2 млн

$10,7 млн зарплата і $4,5 млн від спонсорів

3. Мітчелл Марнер ("Торонто Мейпл Ліфс") – $15 млн

$12,3 млн зарплата і $2,7 млн від спонсорів

4. Олександр Овечкин ("Вашингтон Кепіталз") – $13,2 млн

$8,2 млн зарплата і $5 млн від спонсорів

5. Сідні Кросбі ("Піттсбург Пінгвінз") – $12,4 млн

$7,9 млн зарплата і $4,5 млн від спонсорів

6. Артемій Панарін ("Нью-Йорк Рейнджерс") – $11,2 млн

$10,7 млн зарплата і $500 тис. від спонсорів

В тренді Олімпіаду-2020 запропонували перенести з Японії в США

Реклама

7. Джон Таварес ("Торонто Мейпл Ліфс") – $11 млн

$9,8 млн зарплата і $1,2 млн від спонсорів

8. Ерік Карлссон ("Сан-Хосе Шаркс") – $10,4 млн

$9,8 млн зарплата і $600 тис. від спонсорів

9. Ніклас Бекстрем ("Вашингтон Кепіталз") – $10,3 млн

$9,8 млн зарплата і $500 тис. від спонсорів

10. Андрій Василевський ("Тампа Бей-Лайтнінг") – $10,1 млн

$9,8 млн зарплата і $250 тис. від спонсорів

Читайте також: Сало в тюрмі! Знаменитий хокеїст потрапив за грати за п'яне ДТП

Реклама

Раніше була оприлюднена зарплата українця Леня в новому клубі НБА. Український баскетболіст отримує у "Вашингтоні" 2,3 мільйона доларів за рік.

Дивіться хокейні маневри артиста Валерія Жидкова

Валерій Жидков грає в хокей Відео: УХЛ

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама