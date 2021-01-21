Артист із "Кварталу 95" зіграв у хокей на озері

Телеведучий, сценарист і автор студії "Квартал 95" Валерій Жидков скористався морозами, які останніми днями спостерігалися в Києві, щоб пограти в хокей на відкритому повітрі. Одягнувши ковзани і взявши в руки ключку, Жидков викотився на замерзле озеро і похвалився декількома ефектними маневрами.

Реклама

Читайте також: Неймовірний гольовий пас воротаря через весь майданчик допоміг "Піттсбургу" перемогти в НХЛ

При цьому привернув увагу закадровий голос дитини Валерія Жидкова: "Тато кудись поспішає!".

Відео з Жидковим, що демонструє спортивну майстерність, опублікував офіційний сайт Української хокейної ліги.

Валерій Жидков грає в хокей Відео: УХЛ

Нагадаємо, наприкінці минулого року Валерій Жидков став амбасадором УХЛ.

В тренді Технічна поразка Україні: команду Шевченка можуть помилувати 16 лютого

Реклама

При цьому артист з "Кварталу 95" зазначив: "Незважаючи на те що 2020 рік вилив на нас багато негативу, він навчив нас цінувати хороші новини. І ось саме в українському хокеї ці хороші новини були: і нова арена в Маріуполі, і відродження "Сокола". Хокей – це класно! Будемо спостерігати за новим і яскравим сезоном".

Дивіться, як вдома грає в хокей гірськолижниця Ліндсі Вонн

Ліндсі Вонн з пилососом грає в хокей зі своїм бойфрендом Пі-Кей Суббаном Відео: Instagram

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама