Артист із "Кварталу 95" зіграв у хокей на озері

Телеведучий, сценарист і автор студії "Квартал 95" Валерій Жидков скористався морозами, які останніми днями спостерігалися в Києві, щоб пограти в хокей на відкритому повітрі. Одягнувши ковзани і взявши в руки ключку, Жидков викотився на замерзле озеро і похвалився декількома ефектними маневрами.
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При цьому привернув увагу закадровий голос дитини Валерія Жидкова: "Тато кудись поспішає!".
Відео з Жидковим, що демонструє спортивну майстерність, опублікував офіційний сайт Української хокейної ліги.
Нагадаємо, наприкінці минулого року Валерій Жидков став амбасадором УХЛ.
При цьому артист з "Кварталу 95" зазначив: "Незважаючи на те що 2020 рік вилив на нас багато негативу, він навчив нас цінувати хороші новини. І ось саме в українському хокеї ці хороші новини були: і нова арена в Маріуполі, і відродження "Сокола". Хокей – це класно! Будемо спостерігати за новим і яскравим сезоном".
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