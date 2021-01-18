Русский
$ 28,05
34,01
  1. Спорт
  2. Новини хокею

Тихановська назвала перемогою позбавлення Білорусі ЧС з хокею

18 січня, 22:41

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Опозиціонерка вважає, що Лукашенку не вдалося зробити вигляд, ніби у нього все під контролем

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська відреагувала на рішення IIHF відібрати у Мінська право проводити чемпіонат світу з хокею 2021 року. Рішення було прийнято в зв'язку з жорстокими методами чинного уряду стосовно учасників протесту, а також під тиском спонсорів.

Реклама

Читайте також: Росія пожертвує своєю збірною, щоб підтримати Лукашенка після позбавлення ЧС з хокею

"Це перемога, бо не буде додаткової хвилі репресій заради "зачистки" міста перед ЧС. Це перемога, тому що у Лукашенка не вийшло зробити вигляд, ніби у нього все під контролем. Це перемога, тому що білоруси домоглися свого – і зробили це разом.

/ Фото: Reuters

Це перемога Олександри Герасимені і Фонду спортивної солідарності. Вони активно працювали з федераціями та її партнерами, вели переговори і закликали не легітимізувати режим, який програв вибори.

Реклама

Це перемога білоруської діаспори. Білоруси в різних країнах виходили на пікети біля штаб-квартир IIHF і спонсорів чемпіонату, допомагали іноземним ЗМІ писати про те, що відбувається. Вони дякували Skoda, Nivea і Tissot за відмову спонсорувати чемпіонат, який служить ширмою для страшного насильства з боку режиму.

/ Фото: tut.by

Це перемога міжнародної команди Кабінету представників, яка на кожній зустрічі з іноземними дипломатами говорила, як нам важлива їхня підтримка.

Це перемога кожного білоруса, який знає, що хокей – це гра, і білоруси не збираються грати зі злочинцями. Це наша спільна перемога.

Реклама

Ось що відбувається, коли люди об'єднуються. Я вірю, що разом ми здатні звільнити політв'язнів і не дати перетворити нашу країну в "табір".

Відео: Сьогодні

Дорогі білоруси, разом ми повернемо закон і чесні вибори. І ось тоді ми з радістю проведемо чемпіонат і запросимо на нього всіх наших міжнародних партнерів і друзів, яких в цьому році стало набагато більше", – написала Тихановська в своєму Telegram-каналі.

Читайте також: Чому у Лукашенка відібрали чемпіонат світу з хокею: "Є більш серйозні проблеми"

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

хокей чемпіонат світу з хокею Олександр Лукашенко Світлана Тіхановська

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"У шоу Лукашенка не хочуть брати участь": бойкот чемпіонату світу в БілорусіХокей
Лукашенку залишили чемпіонат світу з хокею
Лукашенку залишили чемпіонат світу з хокеюХокей
І тут в сауну увійшла гола жінка: чого злякався легендарний тренер збірної СРСР
І тут в сауну увійшла гола жінка: чого злякався легендарний тренер збірної СРСРХокей
Спонсори оголосили бойкот чемпіонату світу з хокею, якщо його залишать Лукашенку
Спонсори оголосили бойкот чемпіонату світу з хокею, якщо його залишать ЛукашенкуХокей
Лукашенко заявив, що Білорусь встала з колін і проведе чемпіонат світу без Латвії
Лукашенко заявив, що Білорусь встала з колін і проведе чемпіонат світу без ЛатвіїХокей
Воротар пропустив шайбу відразу після вкидання: смішне відео
Воротар пропустив шайбу відразу після вкидання: смішне відеоХокей

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти