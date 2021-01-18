Тихановська назвала перемогою позбавлення Білорусі ЧС з хокею

Опозиціонерка вважає, що Лукашенку не вдалося зробити вигляд, ніби у нього все під контролем

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська відреагувала на рішення IIHF відібрати у Мінська право проводити чемпіонат світу з хокею 2021 року. Рішення було прийнято в зв'язку з жорстокими методами чинного уряду стосовно учасників протесту, а також під тиском спонсорів.

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"Це перемога, бо не буде додаткової хвилі репресій заради "зачистки" міста перед ЧС. Це перемога, тому що у Лукашенка не вийшло зробити вигляд, ніби у нього все під контролем. Це перемога, тому що білоруси домоглися свого – і зробили це разом.

/ Фото: Reuters

Це перемога Олександри Герасимені і Фонду спортивної солідарності. Вони активно працювали з федераціями та її партнерами, вели переговори і закликали не легітимізувати режим, який програв вибори.

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Це перемога білоруської діаспори. Білоруси в різних країнах виходили на пікети біля штаб-квартир IIHF і спонсорів чемпіонату, допомагали іноземним ЗМІ писати про те, що відбувається. Вони дякували Skoda, Nivea і Tissot за відмову спонсорувати чемпіонат, який служить ширмою для страшного насильства з боку режиму.

/ Фото: tut.by

Це перемога міжнародної команди Кабінету представників, яка на кожній зустрічі з іноземними дипломатами говорила, як нам важлива їхня підтримка.

Це перемога кожного білоруса, який знає, що хокей – це гра, і білоруси не збираються грати зі злочинцями. Це наша спільна перемога.

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Ось що відбувається, коли люди об'єднуються. Я вірю, що разом ми здатні звільнити політв'язнів і не дати перетворити нашу країну в "табір".

Відео: Сьогодні

Дорогі білоруси, разом ми повернемо закон і чесні вибори. І ось тоді ми з радістю проведемо чемпіонат і запросимо на нього всіх наших міжнародних партнерів і друзів, яких в цьому році стало набагато більше", – написала Тихановська в своєму Telegram-каналі.

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