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Безпробудний п'яниця встановив рекорд НХЛ за голами

20 січня, 09:09

Олег Люлька Олег Люлька

Нападник "Детройта" Боббі Раєн, подолавши алкогольну залежність, тепер творить історію на льоду

У Детройті на стадіоні "Літтл Сізарс-арена" відбулася зустріч регулярного чемпіонату НХЛ, в якій "Детройт Ред Вінгс" в овертаймі здобув перемогу над "Коламбус Блю Джекетс" – 3:2. При цьому американський нападник господарів Боббі Раєн закинув свою четверту шайбу в теперішньому сезоні, встановивши клубний рекорд.

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Боббі Раєн став першим хокеїстом в історії "Детройта", який забив чотири голи в трьох матчах після переходу до табору "крил".

Раніше "Оттава" виставила Раєна на драфт відмов. У нападника діяв контракт на два роки із заробітною платою $7,25 млн за сезон і ще на два – із зарплатою $5,5 млн плюс $2 млн бонус за підписання. "Детройт" забрав 33-річного Боббі собі, і той став знахідкою для "крил".

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Нагадаємо, минулого сезону Боббі Раєн став володарем нагороди "Білл Мастертон Трофі" – трофея, що вручається гравцеві НХЛ, який виявив високу спортивну майстерність і вірність хокею. Форвард повернувся на майданчик після того, як поборов алкогольну залежність, звернувшись за допомогою до спеціальної програми підтримки в НХЛ.

Боббі Раєн

Боббі Раєн / Фото: NHL.com

"Того, що я робив сам, було недостатньо. Я старався, але йшов не тим шляхом, – зізнавався Боббі Раєн. – Тримався 20 днів, а потім знову зривався. Дуже хотілося це припинити. Багато разів прокидався вранці, відчуваючи сором і провину, кажучи собі, що впораюся. Мене вистачало днів на 12, а потім знову... Кінця цьому не було видно"

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рекорд хокей НХЛ Детройт Ред Вінгс Боббі Раєн

Джерело: Сегодня|Спорт

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