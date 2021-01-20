Неймовірний гольовий пас воротаря через весь майданчик допоміг "Піттсбургу" перемогти в НХЛ

Незвичайний момент трапився сьогодні вночі в матчі НХЛ між "Піттсбург Пінгвінз" і "Вашингтон Кепіталз". Американський воротар "пінгвінів" Кейсі Десміт відзначився гольовою передачею практично через все поле. При цьому його команда грала в меншості "три на п'ять"! Тим часом, безпробудний п'яниця встановив рекорд НХЛ за голами.

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Епізод стався в другому періоді, коли "Вашингтон" вигравав 4:2 і намагався реалізувати більшість в два хокеїсти. Голкіпер господарів Десміт вирішив не накривати шайбу і не викидати "аби куди", а відправив її на хід центрфорварду Тедді Брюгерсу. Латиш підхопив шайбу і вміло розпорядився нею, скоротивши відставання в рахунку.

Для латвійського хокеїста цей гол став прем'єрним в чотирьох матчах сезону. Також він відзначився і передачею в першому періоді. Трохи пізніше "Піттсбург" зрівняв рахунок, а в овертаймі зірковий капітан Сідні Кросбі приніс команді перемогу – 5:4.

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