В хоккей играют настоящие миллионеры: ТОП-10 богачей в НХЛ

Американское издание Forbes опубликовало список самых высокооплачиваемых игроков НХЛ в нынешнем сезоне. Десятку хоккеистов с наиболее внушительными доходами возглавил американский нападающий канадского клуба "Торонто Мэйпл Лифс" Остон Мэттьюс. 23-летний форвард с мексиканскими корнями за год получает 16 миллионов долларов, включая зарплату и спонсорские выплаты.
Ранее беспробудный пьяница установил рекорд НХЛ по голам.
ТОП-10 ИГРОКОВ НХЛ ДО ДОХОДАМ
1. Остон Мэттьюс ("Торонто Мэйпл Лифс") – $16 млн
$13 млн зарплата и $3 млн от спонсоров
2. Коннор Макдэвид ("Эдмонтон Ойлерз") – $15,2 млн
$10,7 млн зарплата и $4,5 млн от спонсоров
3. Митчелл Марнер ("Торонто Мэйпл Лифс") – $15 млн
$12,3 млн зарплата и $2,7 млн от спонсоров
4. Александр Овечкин ("Вашингтон Кэпиталз") – $13,2 млн
$8,2 млн зарплата и $5 млн от спонсоров
5. Сидни Кросби ("Питтсбург Пингвинз") – $12,4 млн
$7,9 млн зарплата и $4,5 млн от спонсоров
6. Артемий Панарин ("Нью-Йорк Рейнджерс") – $11,2 млн
$10,7 млн зарплата и $500 тыс. от спонсоров
7. Джон Таварес ("Торонто Мэйпл Лифс") – $11 млн
$9,8 млн зарплата и $1,2 млн от спонсоров
8. Эрик Карлссон ("Сан-Хосе Шаркс") – $10,4 млн
$9,8 млн зарплата и $600 тыс. от спонсоров
9. Никлас Бекстрем ("Вашингтон Кэпиталз") – $10,3 млн
$9,8 млн зарплата и $500 тыс. от спонсоров
10. Андрей Василевский ("Тампа Бэй-Лайтнинг") – $10,1 млн
$9,8 млн зарплата и $250 тыс. от спонсоров
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Ранее была обнародована зарплата украинца Лэня в новом клубе НБА. Украинский баскетболист получит в "Вашингтоне" 2,3 миллиона долларов за год.
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