В хоккей играют настоящие миллионеры: ТОП-10 богачей в НХЛ

Самый большой годовой доход в лиге составляет 16 млн долларов. Лидер рейтинга – Мэттьюс из "Торонто"

Американское издание Forbes опубликовало список самых высокооплачиваемых игроков НХЛ в нынешнем сезоне. Десятку хоккеистов с наиболее внушительными доходами возглавил американский нападающий канадского клуба "Торонто Мэйпл Лифс" Остон Мэттьюс. 23-летний форвард с мексиканскими корнями за год получает 16 миллионов долларов, включая зарплату и спонсорские выплаты.

Реклама

Ранее беспробудный пьяница установил рекорд НХЛ по голам.

Остон Мэттьюс / Фото: Reuters

ТОП-10 ИГРОКОВ НХЛ ДО ДОХОДАМ

1. Остон Мэттьюс ("Торонто Мэйпл Лифс") – $16 млн

$13 млн зарплата и $3 млн от спонсоров

Реклама

2. Коннор Макдэвид ("Эдмонтон Ойлерз") – $15,2 млн

$10,7 млн зарплата и $4,5 млн от спонсоров

3. Митчелл Марнер ("Торонто Мэйпл Лифс") – $15 млн

$12,3 млн зарплата и $2,7 млн от спонсоров

4. Александр Овечкин ("Вашингтон Кэпиталз") – $13,2 млн

$8,2 млн зарплата и $5 млн от спонсоров

5. Сидни Кросби ("Питтсбург Пингвинз") – $12,4 млн

$7,9 млн зарплата и $4,5 млн от спонсоров

6. Артемий Панарин ("Нью-Йорк Рейнджерс") – $11,2 млн

$10,7 млн зарплата и $500 тыс. от спонсоров

В тренде Порье уничтожил Макгрегора: видео сенсационного нокаута

Реклама

7. Джон Таварес ("Торонто Мэйпл Лифс") – $11 млн

$9,8 млн зарплата и $1,2 млн от спонсоров

8. Эрик Карлссон ("Сан-Хосе Шаркс") – $10,4 млн

$9,8 млн зарплата и $600 тыс. от спонсоров

9. Никлас Бекстрем ("Вашингтон Кэпиталз") – $10,3 млн

$9,8 млн зарплата и $500 тыс. от спонсоров

10. Андрей Василевский ("Тампа Бэй-Лайтнинг") – $10,1 млн

$9,8 млн зарплата и $250 тыс. от спонсоров

Читайте также: Сало в тюрьме! Знаменитый хоккеист угодил за решетку за пьяное ДТП

Реклама

Ранее была обнародована зарплата украинца Лэня в новом клубе НБА. Украинский баскетболист получит в "Вашингтоне" 2,3 миллиона долларов за год.

Смотрите хоккейные маневры артиста Валерия Жидкова

Валерий Жидков играет в хоккей Видео: УХЛ

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама