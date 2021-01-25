"Тренировка со звездой" под открытым небом: экс-игрок НХЛ дал мастер-класс детям в Киеве

Украинская хоккейная лига и ДЮСШ "Льдинка" под открытым небом у Офиса Президента Украины провели традиционное мероприятие "Тренировка со звездой". В роли наставников выступили экс-игрок НХЛ, КХЛ и сборной Украины, а ныне генеральный директор УХЛ Сергей Варламов, а также трехкратный чемпион Украины Олег Полковников, сообщается на сайте УХЛ.

Реклама

Читайте также: Зимние Олимпийские игры 1924 года. Как все выглядело первый раз в Шамони

В первой в 2021 году тренировке опытные хоккеисты провели мастер-класс для юных представителей ДЮСШ "Льдинка". В ходе тренировки юные спортсмены не только смогли улучшить свои навыки катания на коньках и владения клюшкой, но и узнали секреты профессионалов своего дела.

Реклама

"Уже который год подряд мы проводим такие тренировки и здорово, что 2021 год мы начинаем с мастер-класса именно на катке под открытым небом. Это продлевает атмосферу праздников и дарит массу позитивных эмоций.

Я думаю, что лучше показывать, чем много рассказывать. Дети пришли сюда покататься и попробовать как это, а мы им в этом помогли. Это отличная мотивация для будущего поколения работать и стремиться. А наша задача – помогать в этом стремлении нашему подрастающему хоккейному поколению", – рассказал Варламов.

Реклама

Читайте также: Артист из "Квартала 95" сыграл в хоккей на озере

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама