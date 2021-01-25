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"Тренировка со звездой" под открытым небом: экс-игрок НХЛ дал мастер-класс детям в Киеве

25 января, 17:00

Александр Трикиша Александр Трикиша

Юные хоккеисты узнали секреты профессионалов своего дела

Украинская хоккейная лига и ДЮСШ "Льдинка" под открытым небом у Офиса Президента Украины провели традиционное мероприятие "Тренировка со звездой". В роли наставников выступили экс-игрок НХЛ, КХЛ и сборной Украины, а ныне генеральный директор УХЛ Сергей Варламов, а также трехкратный чемпион Украины Олег Полковников, сообщается на сайте УХЛ.

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В первой в 2021 году тренировке опытные хоккеисты провели мастер-класс для юных представителей ДЮСШ "Льдинка". В ходе тренировки юные спортсмены не только смогли улучшить свои навыки катания на коньках и владения клюшкой, но и узнали секреты профессионалов своего дела.

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"Уже который год подряд мы проводим такие тренировки и здорово, что 2021 год мы начинаем с мастер-класса именно на катке под открытым небом. Это продлевает атмосферу праздников и дарит массу позитивных эмоций.

Я думаю, что лучше показывать, чем много рассказывать. Дети пришли сюда покататься и попробовать как это, а мы им в этом помогли. Это отличная мотивация для будущего поколения работать и стремиться. А наша задача – помогать в этом стремлении нашему подрастающему хоккейному поколению", – рассказал Варламов.

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хоккей УХЛ Сергей Варламов

Источник: Сегодня|Спорт

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