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Беспробудный пьяница установил рекорд НХЛ по голам

20 января, 09:09

Олег Люлька Олег Люлька

Нападающий "Детройта" Бобби Райан, поборовший алкогольную зависимость, теперь творит историю на льду

В Детройте на стадионе "Литтл Сизарс-арена" состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой "Детройт Ред Уингз" в овертайме одержал победу над "Коламбус Блю Джекетс" – 3:2. При этом американский нападающий хозяев Бобби Райан забросил свою четвертую шайбу в нынешнем сезоне, установив клубный рекорд.

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Бобби Райан стал первым хоккеистом в истории "Детройта", забившим четыре гола в трех матчах после перехода в лагерь "крыльев".

Ранее "Оттава" выставила Райана на драфт отказов. У нападающего действовал контракт на два года с заработной платой $7,25 млн за сезон и еще на два – с зарплатой $5,5 млн плюс $2 млн подписной бонус. "Детройт" забрал 33-летнего Бобби себе, и тот явно пришелся "крыльям" ко двору.

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Напомним, в минувшем сезоне Бобби Райан стал обладателем награды "Билл Мастертон Трофи" – трофея, вручаемого игроку НХЛ, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Форвард вернулся на площадку после того, как поборол алкогольную зависимость, обратившись за помощью в специальную программу поддержки в НХЛ.

Бобби Райан

Бобби Райан / Фото: NHL.com

"Того, что я делал сам, было недостаточно. Я старался, но шел не тем путем, – признавался Бобби Райан. – Держался 20 дней, а потом опять срывался. Очень хотелось это прекратить. Много раз просыпался утром, чувствуя стыд и вину, говоря себе, что справлюсь. Меня хватало дней на 12, а потом опять… Конца этому не было видно"

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рекорд хоккей НХЛ Детройт Ред Уингз Бобби Райан

Источник: Сегодня|Спорт

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