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Вот это минималка! Обнародована зарплата украинца Лэня в новом клубе НБА

23 января, 12:54

Олег Люлька Олег Люлька

Наш центровой получит в "Вашингтоне" 2,3 миллиона долларов за год

Стала известна зарплата украинского баскетболиста Алексея Лэня в клубе НБА "Вашингтон Уизардс", куда накануне он перебрался на один год. Наш 27-летний центровой за это время получит от "волшебников", как переводится название американской команды, 2,3 миллиона долларов.

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Об этом сообщает NBC Sports.

Отметим, что такие же деньги светили Лэню и в "Торонто". Однако в канадском клубе, подписавшем контракт с украинцем 30 декабря, уже 19 января соглашение расторгли, посчитав, что Алекс им не нужен.

Добавим, что это самая маленькая зарплата Алексея Лэня, карьера которого сейчас проходит этап перезагрузки, за время выступлений в НБА.

Алексей Лэнь/Фото in the fields media LLC
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Алексей Лэнь/Фото in the fields media LLC

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В "Финиксе", по данным Hoopshype, украинский центровой начинал с 3 492 720 долларов в год и дорос до 4 823 621 долларов. После чего его оклад пошел на спад. В "Атланте" Лэнь получал $4,35 млн в год, в "Сакраменто" – $4,16 млн. И вот – почти двукратное понижение.

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Кстати, у другого украинца в НБА, как мы писали, скоро будет самая большая зарплата среди украинских спортсменов. Ожидается, что Святослав Михайлюк в "Детройт Пистонс" будет получать 13,44 млн долларов в год.

Смотрите, как Лэнь развлекается на американских горках

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Алексей Лэнь и его девушка Видео: Instagram

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