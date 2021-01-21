Сало – в тюрьме! Знаменитый спортсмен угодил за решетку за пьяное ДТП

Легендарный шведский голкипер Томми Сало сел на два месяца в тюрьму за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

Реклама

Бывший вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" и "Эдмонтона" сел за руль при содержании алкоголя в крови 0,3%, что в 15 раз превышает разрешенный порог в Швеции. После этого 49-летний хоккеист врезался в барьер на трассе неподалеку от города Кепинг, сообщает Aftonbladet.

Полицейские обнаружили Томми спящим в машине. А за его авто образовалась большая пробка.

Адвокаты Сало заявили, что считают наказание слишком серьезным и намерены подать апелляцию. Сало ничего не помнит, что произошло в тот вечер. Хоккеист заверил о готовности пройти лечение от алкогольной зависимости, которой страдает еще с момента активных выступлений.

В тренде Спонсоры объявили бойкот чемпионату мира по хоккею, если его оставят Лукашенко

Реклама

Томми Сало – олимпийский чемпион-1994 и чемпион мира-1998. Дважды признавался лучшим вратарем чемпионатов мира.

Ранее мы сообщали, что в стельку пьяный футболист "Металлиста" устроил массовое ДТП в Харькове.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама