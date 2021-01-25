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"Тренування із зіркою" під відкритим небом: ексгравець НХЛ дав майстер-клас дітям в Києві

25 січня, 17:00

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Юні хокеїсти дізналися секрети професіоналів своєї справи

Українська хокейна ліга і ДЮСШ "Крижинка" під відкритим небом у Офісу Президента України провели традиційний захід "тренування із зіркою". У ролі наставників виступили екс-гравець НХЛ, КХЛ і збірної України, а нині генеральний директор УХЛ Сергій Варламов, а також триразовий чемпіон України Олег Полковников, повідомляється на сайті УХЛ.

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У першій в 2021 році тренуванні досвідчені хокеїсти провели майстер-клас для юних представників ДЮСШ "Крижинка". В ході тренування юні спортсмени не тільки змогли поліпшити свої навички катання на ковзанах і володіння ключкою, але і дізналися секрети професіоналів своєї справи.

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"Уже котрий рік поспіль ми проводимо такі тренування і здорово, що 2021 рік ми починаємо з майстер-класу саме на ковзанці під відкритим небом. Це продовжує атмосферу свят і дарує масу позитивних емоцій.

Я думаю, що краще показувати, ніж багато розповідати. Діти прийшли сюди покататися і спробувати як це, а ми їм у цьому допомогли. Це відмінна мотивація для майбутнього покоління працювати і прагнути. А наше завдання – допомагати в цьому прагненні нашому підростаючому хокейному поколінню", – розповів Варламов.

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хокей УХЛ Сергій Варламов

Джерело: Сегодня|Спорт

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