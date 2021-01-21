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Сало – у в'язниці! Знаменитий спортсмен потрапив за грати за п'яну ДТП

21 січня, 12:26

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Знаменитий хокеїст сів за кермо п'яним

Легендарний шведський голкіпер Томмі Сало сіл на два місяці у в'язницю за водіння автомобіля в нетверезому вигляді.

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Колишній воротар "Нью-Йорк Айлендерс" і "Едмонтона" сів за кермо при вмісті алкоголю в крові 0,3%, що в 15 разів перевищує дозволений поріг у Швеції. Після цього 49-річний хокеїст врізався в бар'єр на трасі неподалік від міста Кепінг, повідомляє Aftonbladet .

Поліцейські виявили Томмі сплячим в машині. А за його авто утворилася велика пробка.

Адвокати Сало заявили, що вважають покарання занадто серйозним і мають намір подати апеляцію. Сало нічого не пам'ятає, що сталося того вечора. Хокеїст запевнив про готовність пройти лікування від алкогольної залежності, на яку страждає ще з моменту активних виступів.

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Томмі Сало – олімпійський чемпіон-1994 і чемпіон світу-1998. Двічі визнавався кращим воротарем чемпіонатів світу.

Раніше ми повідомляли, що в п'яний футболіст "Металіста" влаштував масове ДТП в Харкові .

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ДТП хокеїст

Джерело: Eurosport

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