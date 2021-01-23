Оце так мінімалка! Оприлюднена зарплата українця Леня в новому клубі НБА

Наш центровий отримає у "Вашингтоні" 2,3 мільйона доларів за рік

Стала відома зарплата українського баскетболіста Олексія Леня в клубі НБА "Вашингтон Візардс", куди напередодні він перебрався на один рік. Наш 27-річний центровий за цей час отримає від "чарівників", як перекладається назва американської команди, 2,3 мільйона доларів.

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Про це повідомляє NBC Sports.

Відзначимо, що такі ж гроші світили Леню і в "Торонто". Однак у канадському клубі, що уклав контракт з українцем 30 грудня, вже 19 січня угоду розірвали, вирішивши, що Олексій їм не потрібен.

Додамо, що це найменша зарплата Олексія Леня, кар'єра якого зараз проходить етап перезавантаження, за час виступів у НБА.

Реклама Олексій Лень/Фото in the fields media LLC

У "Фініксі", за даними Hoopshype, український центровий починав з 3 492 720 доларів на рік і доріс до 4 823 621 доларів. Після чого його оклад пішов на спад. В "Атланті" Лень отримував $ 4,35 млн на рік, в "Сакраменто" – $ 4,16 млн. І ось – майже дворазове зниження.

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До речі, у іншого українця в НБА, як ми писали, скоро буде найбільша зарплата серед українських спортсменів. Очікується, що Святослав Михайлюк в "Детройт Пістонс" отримуватиме 13,44 млн доларів на рік.

Дивіться, як Лень розважається на американських гірках

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Олексій Лень і його дівчина Відео: Instagram

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