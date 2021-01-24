Хокеїсти "Донбаса" вирвали перемогу в "Білого барса", але "Кременчук" і "Сокіл" не відстають

Сьогодні в чемпіонаті України з хокею завершився 28-й тур. На чолі турнірної таблиці залишається "Донбас", але чинні чемпіони з Кременчука продовжують переслідування, вигравши 11-й матч поспіль.

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У неділю "Кременчуку" двічі довелося відіграватися в домашній зустрічі з "Маріуполем". Але підопічні Олександра Савицького таки розійшлися і розбили гостей з рахунком 8:3.

Великою гостьовою перемогою "Краматорська" над столичними "Крижаними вовками" в Броварах завершився другий матч дня – 8:1. А напередодні "Донбас" у Дружківці взяв гору в непростій грі проти "Білого барса" (4:2), тимчасом як "Сокіл" на ковзанці АТЕК розібрався з херсонським "Дніпром" – 4:0. Тож кияни продовжують гонитву за дуетом лідерів.

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Поки що підопічні Сергія Вітера тримаються від найближчого переслідувача на відстані п'яти очок.

У наступному турі 27 січня квартет лідерів буде з'ясовувати першість між собою: "Сокіл" прийме "Кременчук", а "Краматорськ" – "Донбас".

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Згадаймо, як раніше хокеїсти "Донбаса" й "Білого барса" побилися:

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