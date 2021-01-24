Русский
$ 28,26
34,37
  1. Спорт
  2. Новини хокею

Хокеїсти "Донбаса" вирвали перемогу в "Білого барса", але "Кременчук" і "Сокіл" не відстають

24 січня, 20:05

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Наверху турнірної таблиці чемпіонату України точиться гостра боротьба

Сьогодні в чемпіонаті України з хокею завершився 28-й тур. На чолі турнірної таблиці залишається "Донбас", але чинні чемпіони з Кременчука продовжують переслідування, вигравши 11-й матч поспіль.

Реклама

Нещодавно у Білорусі забрали чемпіонат світу з хокею.

У неділю "Кременчуку" двічі довелося відіграватися в домашній зустрічі з "Маріуполем". Але підопічні Олександра Савицького таки розійшлися і розбили гостей з рахунком 8:3.

Великою гостьовою перемогою "Краматорська" над столичними "Крижаними вовками" в Броварах завершився другий матч дня – 8:1. А напередодні "Донбас" у Дружківці взяв гору в непростій грі проти "Білого барса" (4:2), тимчасом як "Сокіл" на ковзанці АТЕК розібрався з херсонським "Дніпром" – 4:0. Тож кияни продовжують гонитву за дуетом лідерів.

Реклама

Поки що підопічні Сергія Вітера тримаються від найближчого переслідувача на відстані п'яти очок.

В тренді
Конор Макгрегор – Дастін Пор'є: онлайн грандіозної рубки на Бійцівському острові

У наступному турі 27 січня квартет лідерів буде з'ясовувати першість між собою: "Сокіл" прийме "Кременчук", а "Краматорськ" – "Донбас".

Дивіться неймовірний гольовий пас воротаря через весь майданчик у НХЛ.

Реклама

Згадаймо, як раніше хокеїсти "Донбаса" й "Білого барса" побилися:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

хокей Кременчук ХК Донбас Білий Барс чемпіонат України з хокею ХК Кременчук
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Безпробудний п'яниця встановив рекорд НХЛ за голами
Безпробудний п'яниця встановив рекорд НХЛ за голамиХокей
Спонсори оголосили бойкот чемпіонату світу з хокею, якщо його залишать Лукашенку
Спонсори оголосили бойкот чемпіонату світу з хокею, якщо його залишать ЛукашенкуХокей
У Білорусі забрали чемпіонат світу з хокею. Лукашенко не переконав Фазеля
У Білорусі забрали чемпіонат світу з хокею. Лукашенко не переконав ФазеляХокей
Воротар пропустив шайбу відразу після вкидання: смішне відео
Воротар пропустив шайбу відразу після вкидання: смішне відеоХокей
Чому у Лукашенка відібрали чемпіонат світу з хокею: IIHF пояснила рішення
Чому у Лукашенка відібрали чемпіонат світу з хокею: IIHF пояснила рішенняХокей
Ключкою між ногами: підлий вчинок російського хокеїста залишився без покарання
Ключкою між ногами: підлий вчинок російського хокеїста залишився без покаранняХокей

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти