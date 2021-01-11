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"У Білорусі небезпеки немає і не штурмують капитолий": Лукашенко бореться за ЧС з хокею

11 січня, 13:34

Олена Павлова Олена Павлова

Президент Білорусі поспілкувався з главою Міжнародної федерації хокею Рене Фазелем в Мінську

Президент Білорусі Олександр Лукашенко поспілкувався з главою Міжнародної федерації хокею Рене Фазель в Мінську. Нагадаємо, що у Білорусі хочуть відібрати чемпіонат світу-2021. Мундіаль з 21 травня по 6 червня мали провести Рига і Мінськ. Але через протести і репресії в Білорусі хокеїсти не хочуть їхати на ЧС до Лукашенка.

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"Хочу запевнити, що ніякої небезпеки ні з яких питань в Білорусі немає і не буде – ні по коронавірусу, ні з точки зору політичної безпеки або фізичної безпеки людей, які живуть тут і приїжджають до нас як гості. У нас протестуючі і інші незадоволені не штурмують урядові установи і капітолії, у нас абсолютно нормальна обстановка з точки зору розвитку демократичних процесів", – цитує Лукашенка БЕЛТА.

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко / Фото: Reuters

Раніше Фазель заявляв, що рішення по ЧС-2021 Мінську буде прийнято в кінці січня на засіданні ради федерації. Латвія відмовляється приймати чемпіонат разом з Білоруссю. Проти цього також виступає віце-президент IIHF Калерво Куммола.

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Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко / Фото: YouTube

А письменник Саша Філіпенко написав відкритого листа до президента Міжнародної федерації хокеюРене Фазеля: "Чи правильно я розумію, що ви збираєтеся проводити чемпіонат світу в країні, де людей б'ють і розстрілюють за використання національного прапора? Ви вже взяли з Лукашенка слово, що його ланцюгові пси не вбиватимуть за інші прапори?"

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