"Чемпіонат світу в країні, де катують і розстрілюють?": лист білоруса главі хокею

Білоруський письменник Саша Філіпенко написав відкритого листа до президента Міжнародної федерації хокею Рене Фазеля. Швейцарський функціонер збирався відібрати у Мінська чемпіонат світу з хокею, але все зволікає з цим рішенням. Його опублікувала одна з найпопулярніших газет Німеччини Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Саша Філіпенко

"Чи правильно я розумію, що ви вважаєте доречним проводити чемпіонат світу в країні, де в центрі столиці до арештованих демонстрантів застосовують тортури? – запитує Філіпенко у Фазеля. – Ви ознайомилися з усіма задокументованими випадками катувань, яких тільки ООН зафіксувала більше 450? Вам їх мало? Мені потрібно надіслати вам ще?"

Олександр Лукашенко / Фото: YouTube

"Чи правильно я розумію, що ви збираєтеся проводити xемпіонат світу в країні, де людей б'ють і розстрілюють за використання національного прапора? Ви вже взяли з Лукашенка слово, що його ланцюгові пси не вбиватимуть за інші прапори? Так, наприклад, диктатор впевнений, що на вулиці Мінська виходить по триста тисяч людина не тому, що він узурпував владу, а тому тільки, що за всім стоять чеські ляльководи , – продовжив письменник.

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А на останок запитав, чи впевнений Фазель в безпеці всіх, хто прибуває до Мінська під час чемпіонату:

"Ви можете гарантувати Лукашенку, що в Мінську не полетять ляльководи з Чехії? У вас є міркування з цього приводу? Ми з радістю послухаємо! Чи правильно я розумію, що разом з порожніми літаками, які на тлі пандемії полетять в країну, де вже сім місяців триває громадянський конфлікт, під час вашого чемпіоната світу в Білорусь повернуться більше десяти тисяч білорусів, які були змушені залишити країну на тлі конфлікту?"

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Нагадаємо, що льодовий мундіаль з 21 травня по 6 червня 2021 року мали провести Латвія і Білорусь. А тепер через ситуацію в сусідній країні Мінськ можуть позбавити цього права.

Раніше ми писали, що вже працівники заводу просять не відбирати у Мінська ЧС з хокею.

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