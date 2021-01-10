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"У шоу Лукашенка не хочуть брати участь": бойкот чемпіонату світу в Білорусі

10 січня, 12:15

Олена Павлова Олена Павлова

Світлана Тихановська обговорила варіанти перенесення турніру з Мінська з главою МЗС Латвії

Колишня кандидатка в президенти Білорусі і опозиціонерка Світлана Тихановська обговорила варіанти перенесення чемпіонату світу з хокею-2021 з Мінська з главою МЗС Латвії Едгарсом Рінкевичсом. Льодовий мундіаль з 21 травня по 6 червня 2021 року мали провести Латвія і Білорусь. Але хокеїсти не хочуть їхати на чемпіонат до Лукашенка.

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Світлана Тихановська

Світлана Тихановська / Фото: Getty Images

"Більшість країн не хочуть брати участь в політичному шоу Лукашенка. Поки в Білорусі більше 160 політв'язнів і тисячі сидять в тюрмах, ні про яке спортивне свято не може бути мови. Ми зустріли повне розуміння партнерів у цьому", – цитує Тихановську Tribuna.com з посиланням на її телеграм-канал.

Чемпіонат світу з хокею-2021, лого

Чемпіонат світу з хокею-2021, лого / Фото: iihf.com

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За даними Тихановської, за підтримку перенесення або бойкоту ЧС в Мінську вже виступили прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін, директор Данського хокейного союзу Ульрик Ларсен, віце-президент Міжнародної федерації хокею Калерво Куммола, депутати Бундестагу та Конгресу США. Раніше Світлана піднімала питання бойкоту на зустрічах з міністрами закордонних справ Швеції, Чехії, Данії, Норвегії, Канади, Словаччини та представниками Швейцарії.

Вболівальники збірної Білорусі з хокею

Вболівальники збірної Білорусі з хокею / Фото: iihf.com

Письменник Саша Філіпенко написав відкритого листа до президента Міжнародної федерації хокеюРене Фазеля: "Чи правильно я розумію, що ви збираєтеся проводити чемпіонат світу в країні, де людей б'ють і розстрілюють за використання національного прапора? Ви вже взяли з Лукашенка слово, що його ланцюгові пси не вбиватимуть за інші прапори?"

Очікується, що рішення буде прийнято до кінця січня. З чуток, міжнародна федерація в даний час активно шукає заміну столиці Білорусі. Є варіант, що чемпіонат світу пройде тільки в Ризі. Можливо також, що матчі разом зі столицею Латвії приймуть Прага або Братислава.

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Раніше ми писали, що працівники заводу просять не відбирати у Мінська ЧС з хокею.

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Латвія Білорусія перенесення бойкот чемпіонат світу з хокею Світлана Тіхановська
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