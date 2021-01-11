"В Беларуси опасности нет и не штурмуют капитолий": Лукашенко борется за ЧМ по хоккею

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообщался с главой Международной федерации хоккея Рене Фазелем в Минске. Напомним, что у Беларуси хотят отобрать чемпионат мира-2021. Мундиаль с 21 мая по 6 июня должны были провести Рига и Минск. Но из-за протестов и репрессий в Беларуси хоккеисты не хотят ехать на ЧМ к Лукашенко.

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"Хочу заверить, что никакой опасности ни по каким вопросам в Беларуси нет и не будет – ни по коронавирусу, ни с точки зрения политической безопасности или физической безопасности людей, которые живут здесь и приезжают к нам как гости. У нас протестующие и прочие недовольные не штурмуют правительственные учреждения и капитолии, у нас совершенно нормальная обстановка с точки зрения развития демократических процессов", – цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Александр Лукашенко / Фото: Reuters

Ранее Фазель заявлял, что решение по ЧМ-2021 в Минске будет принято в конце января на заседании совета федерации. Латвия отказывается принимать чемпионат вместе с Беларусью. Против этого также выступает вице-президент IIHF Калерво Куммола.

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Александр Лукашенко / Фото: YouTube

А писатель Саша Филипенко написал открытое письмо к президенту Международной федерации хоккея Рене Фазелю: "Правильно ли я понимаю, что вы собираетесь проводить чемпионат мира в стране, где людей избивают и расстреливают за использование национального флага? Вы уже взяли с Лукашенко слово, что его цепные псы не будут убивать за другие флаги?"

Акции протеста в Минске. Источник: t.me/nashaniva

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