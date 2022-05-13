США та Словаччина розібралися із суперниками у матчах відкриття ЧС-2022 з хокею

На чемпіонаті світу з хокею відбулися два матчі стартового дня. Збірні США та Словаччини без особливих проблем здобули перемоги

На ЧС-2022 збірні США та Словаччини старували з перемог / Фото: iihf.com, Колаж: Сьогодні

У Фінляндії стартував чемпіонат світу 2022 з хокею. У Тампере на стадіоні "Нокіа-Арена" зіграли збірні США та Латвії.

На 8-й хвилині зустрічі американець Райлі Барбер відкрив рахунок у матчі. Через три хвилини Сет Джонс реалізував чисельну більшість та збільшив перевагу збірної США. За хвилину Томас Бордело відправив третю шайбу у ворота Латвії.

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У дебюті другого періоду Сем Лафферті з передачі Джейкоба Мегни довів рахунок до 4:0. Латиші зуміли відіграти лише одну шайбу. На 42-й хвилині відзначився Андріс Джеріньш.

Чемпіонат світу. Група В:

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США – Латвія 4:1 (3:0, 1:0, 0:1)

Голи: 1:0 Барбер (Беллоуз, Пік), 07:11, 2:0 Джонс (Шмідт, Гальченюк), 10:18, 3:0 Бордело (Джонс), 11:36, 4:0 Лафферті (Мегна), 20:33 , 4:1 Джеріньш (Букартс, Чуксте), 41:47

ОГЛЯД МАТЧУ

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У Гельсінкі на стадіоні "Льодовий палац" відбувся матч між збірними Словаччини та Франції. Словаки вже на 22-й хвилині гри вели 2:0. Голи на свій рахунок записали Павол Регенда та Томаш Татар. Але французи не планували так легко здатися. На 27-й хвилині Антоні Реш із передачі Луї Будона відіграв один гол, а через п'ять хвилин Жорданн Перре зрівняв рахунок.

Але на більше мушкетерів не вистачило. На 39-й хвилині словак Самуель Такач вивів свою команду вперед. Завершальну крапку у матчі поставив Павол Регенда, який оформив дубль.

Чемпіонат світу. Група А:

Франція – Словаччина 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)

Голи: 0:1 Регенда (Грман, Роман), 10:23, 0:2 Татар (Слафковські, Лантоші), 21:54, 1:2 Реш (Будон), 26:06, 2:2 Перре (Клеро, Овітю), 32:49, 2:3 Такач (Лішка), 38:03, 2:4 Регенда (Слафковські), 59:52.

ОГЛЯД МАТЧУ

Сьогодні у групі А зустрічаються Німеччина та Канада, а групі В Фінляндія та Норвегія.