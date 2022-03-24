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СЬОГОДНІ Спорт Новини хокею

ЧС-2022 з хокею: повний розклад усіх матчів турніру

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Team Lead Спорт Сьогодні
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24 березня, 13:50
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Все про головний хокейний чемпіонат року – розклад, результати, турнірні таблиці, наш супертест та опитування
Канада буде захищати трофей
Канада буде захищати трофей / Фото: Колаж: Сьогодні

85-й чемпіонат світу з хокею пройде з 13 по 29 травня у Фінляндії. Турнір приймуть два міста – Гельсінкі та Тампере.

Учасники. На світовій першості зіграють 16 збірних, які поділили на дві групи.

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28 лютого 2022 року IIHF призупинила членство Росії та Білорусі та позбавила права ці збірні на участь у чемпіонаті світу.

Їхні місця зайняли Австрія та Франція.

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Регламент. З кожної групи по чотири команди виходять у плей-офф. Останні у групі вилітають у нижчий дивізіон.

Хокейний тест

Перевірте наскільки добре ви знаєте саму найшвидшу гру в світі.
Вкидання!
1/10

Перша хокейна шайба була дерев'яна і...

Кругла
34 %
Квадратна
48 %
Восьмикутна
18 %
Перші шайби були квадратної форми.
Далі
2/10

Що раніше використовували арбітри замість свистка?

Дзвіночок
75 %
Горн
16 %
Пістолет
9 %
У перші роки хокею металевий свисток судді від холоду прилипав до губ і його замінили дзвіночком. Лише потім винайшли пластмасові свистки.
Далі
3/10

На перших Олімпійських іграх в командах, крім воротаря, двох захисників і трьох нападників, була ще одна позиція:

Авто
10 %
Самокат
30 %
Ровер
60 %
Тоді в командах на лід виходило сім хокеїстів, а ровер був найсильнішим гравцем, який повинен був відпрацьовувати і в обороні, і в атаці.
Далі
4/10

Хто з власників футбольного "Золотого м'яча" вигравав національний Кубок з хокею?

Лев Яшин
65 %
Йозеф Масопуст
22 %
Джордж Бест
13 %
Лев Яшин в 1953 році вигравав Кубок СРСР у складі московського "Динамо".
Далі
5/10

За статистикою 68% всіх професійних хокеїстів втрачають на льоду ...

Зір
0 %
Нюх
1 %
Зуби
99 %
Більшість гравців беззубі, оскільки шайба часто потрапляє в обличчя.
Далі
6/10

Назвіть найбільший рахунок в офіційних турнірах

113:1
16 %
92:0
57 %
88:3
27 %
У березні 1998 року на юніорському чемпіонаті Азіатсько-Океанічного регіону збірна Південної Кореї обіграла Тайланд – 92:0 (36:0, 24:0, 32:0).
Далі
7/10

Фанати "Детройта" в плей-офф люблять закидати лід ...

Іграшками
45 %
Восьминогами
46 %
Яблуками
9 %
Кидати восьминогів фанати почали в 1952 році. Вісім кінцівок молюска символізували вісім перемог, яких тоді треба було здобути в плей-офф, щоб завоювати Кубок Стенлі.
Далі
8/10

Щоб в 1984 році отримати в команду юного Маріо Лем'є хокеїсти "Піттсбурга" ...

Спеціально програвали
54 %
Торгували на базарі
7 %
Взяли кредит
39 %
"Піттсбург" спеціально провалив регулярний чемпіонат, щоб зайняти останнє місце і вибирати першим на драфті. Лем'є з "Піттсбургом" виграв два Кубки Стенлі (1991, 1992) як гравець і три (2009, 2016 2017) як власник.
Далі
9/10

Чинний володар Кубка Стенлі приїжджав до Києва на матч з "Соколом". Хто це був?

"Калгарі"
39 %
"Монреаль"
18 %
У Києв ніколи не приїжджав переможець Кубка Стенлі
43 %
16 вересня 1989 року в Києві "Калгарі" обіграв "Сокіл" – 5: 2.
Далі
10/10

Два десятки клубів НХЛ грають ключками, які зроблені в ...

Пхеньяні
23 %
Мукачево
65 %
Бресті
12 %
Більшість команд кращої ліги світу грають ключками, які виготовляють в Україні.
Далі

Розклад чемпіонату світу

ГРУПА А

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13 травня

  • Франція – Словаччина
  • Німеччина – Канада

14 травня

  • Данія – Казахстан
  • Швейцарія – Італія
  • Словаччина – Німеччина

15 травня

  • Італія – Канада
  • Франція – Казахстан
  • Данія – Швейцарія

16 травня

  • Словаччина – Канада
  • Франція – Німеччина

17 травня

  • Італія – Данія
  • Швейцарія – Казахстан

18 травня

  • Франція – Італія
  • Швейцарія – Словаччина

19 травня

  • Німеччина – Данія
  • Канада – Казахстан

20 травня

  • Німеччина – Італія
  • Казахстан – Словаччина

21 травня

  • Данія – Франція
  • Канада – Швейцарія
  • Італія – Словаччина

22 травня

  • Казахстан – Німеччина
  • Швейцарія – Франція

23 травня

  • Казахстан – Італія
  • Канада – Данія

24 травня

  • Німеччина – Швейцарія
  • Словаччина – Данія
  • Канада – Франція

ГРУПА В

13 травня

  • США – Латвія
  • Фінляндія – Норвегія

14 травня

  • Швеція – Австрія
  • Чехія – Велика Британія
  • Латвія – Фінляндія

15 травня

  • Норвегія – Велика Британія
  • Австрія – США
  • Чехія – Швеція

16 травня

  • Латвія – Норвегія
  • Фінляндія – США

17 травня

  • Чехія – Австрія
  • Швеція – Велика Британія

18 травня

  • Норвегія – Австрія
  • Фінляндія – Швеція

19 травня

  • Велика Британія – США
  • Чехія – Латвія

20 травня

  • Велика Британія – Фінляндія
  • Латвія – Австрія

21 травня

  • США – Швеція
  • Австрія – Фінляндія
  • Норвегія – Чехія

22 травня

  • Велика Британія – Латвія
  • Швеція – Норвегія

23 травня

  • США – Чехія
  • Австрія – Велика Британія

24 травня

  • Швеція – Латвія
  • США – Норвегія
  • Фінляндія – Чехія

Чвертьфінали – 26 травня.

Півфінали – 28 травня.

Матч за "бронзу" – 29 травня.

Фінал – 29 травня.

Рекорд

Найтитулованішою збірною світу є Канада – 27 золотих медалей! Кленові листя є і чинними чемпіонами. Торік у фіналі Канада обіграла Фінляндію – 3:2.

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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Тампере, Фінляндія

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