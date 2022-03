ЧС-2022 з хокею: повний розклад усіх матчів турніру

85-й чемпіонат світу з хокею пройде з 13 по 29 травня у Фінляндії. Турнір приймуть два міста – Гельсінкі та Тампере.

Учасники. На світовій першості зіграють 16 збірних, які поділили на дві групи.

28 лютого 2022 року IIHF призупинила членство Росії та Білорусі та позбавила права ці збірні на участь у чемпіонаті світу.

Їхні місця зайняли Австрія та Франція.

The IIHF Council has suspended all Russian and Belarusian national and club teams від IIHF competitions until further notice and withdrew the hosting rights of the 2023 #WorldJuniors від Росії.



READ MORE: https://t.co/SpSMGTlZw1 #hockey #icehockey #Ukraine #Russia #Belarus pic.twitter.com/YYb1JduvWE