ЧС-2022 з хокею: повний розклад усіх матчів турніру

Все про головний хокейний чемпіонат року – розклад, результати, турнірні таблиці, наш супертест та опитування

Канада буде захищати трофей / Фото: Колаж: Сьогодні

85-й чемпіонат світу з хокею пройде з 13 по 29 травня у Фінляндії. Турнір приймуть два міста – Гельсінкі та Тампере.

Учасники. На світовій першості зіграють 16 збірних, які поділили на дві групи.

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28 лютого 2022 року IIHF призупинила членство Росії та Білорусі та позбавила права ці збірні на участь у чемпіонаті світу.

Їхні місця зайняли Австрія та Франція.

The IIHF Council has suspended all Russian and Belarusian national and club teams від IIHF competitions until further notice and withdrew the hosting rights of the 2023 #WorldJuniors від Росії.



READ MORE: https://t.co/SpSMGTlZw1 #hockey #icehockey #Ukraine #Russia #Belarus pic.twitter.com/YYb1JduvWE - IIHF (@IIHFHockey) February 28, 2022

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Регламент. З кожної групи по чотири команди виходять у плей-офф. Останні у групі вилітають у нижчий дивізіон.

Хокейний тест Перевірте наскільки добре ви знаєте саму найшвидшу гру в світі. Вкидання! 1/10 Перша хокейна шайба була дерев'яна і... Кругла 34 % Квадратна 48 % Восьмикутна 18 % Далі 2/10 Що раніше використовували арбітри замість свистка? Дзвіночок 75 % Горн 16 % Пістолет 9 % Далі 3/10 На перших Олімпійських іграх в командах, крім воротаря, двох захисників і трьох нападників, була ще одна позиція: Авто 10 % Самокат 30 % Ровер 60 % Далі 4/10 Хто з власників футбольного "Золотого м'яча" вигравав національний Кубок з хокею? Лев Яшин 65 % Йозеф Масопуст 22 % Джордж Бест 13 % Далі 5/10 За статистикою 68% всіх професійних хокеїстів втрачають на льоду ... Зір 0 % Нюх 1 % Зуби 99 % Далі 6/10 Назвіть найбільший рахунок в офіційних турнірах 113:1 16 % 92:0 57 % 88:3 27 % Далі 7/10 Фанати "Детройта" в плей-офф люблять закидати лід ... Іграшками 45 % Восьминогами 46 % Яблуками 9 % Далі 8/10 Щоб в 1984 році отримати в команду юного Маріо Лем'є хокеїсти "Піттсбурга" ... Спеціально програвали 54 % Торгували на базарі 7 % Взяли кредит 39 % Далі 9/10 Чинний володар Кубка Стенлі приїжджав до Києва на матч з "Соколом". Хто це був? "Калгарі" 39 % "Монреаль" 18 % У Києв ніколи не приїжджав переможець Кубка Стенлі 43 % Далі 10/10 Два десятки клубів НХЛ грають ключками, які зроблені в ... Пхеньяні 23 % Мукачево 65 % Бресті 12 % Далі

Розклад чемпіонату світу

ГРУПА А

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13 травня

Франція – Словаччина

Німеччина – Канада

14 травня

Данія – Казахстан

Швейцарія – Італія

Словаччина – Німеччина

15 травня

Італія – Канада

Франція – Казахстан

Данія – Швейцарія

16 травня

Словаччина – Канада

Франція – Німеччина

17 травня

Італія – Данія

Швейцарія – Казахстан

18 травня

Франція – Італія

Швейцарія – Словаччина

19 травня

Німеччина – Данія

Канада – Казахстан

20 травня

Німеччина – Італія

Казахстан – Словаччина

21 травня

Данія – Франція

Канада – Швейцарія

Італія – Словаччина

22 травня

Казахстан – Німеччина

Швейцарія – Франція

23 травня

Казахстан – Італія

Канада – Данія

24 травня

Німеччина – Швейцарія

Словаччина – Данія

Канада – Франція

ГРУПА В

13 травня

США – Латвія

Фінляндія – Норвегія

14 травня

Швеція – Австрія

Чехія – Велика Британія

Латвія – Фінляндія

15 травня

Норвегія – Велика Британія

Австрія – США

Чехія – Швеція

16 травня

Латвія – Норвегія

Фінляндія – США

17 травня

Чехія – Австрія

Швеція – Велика Британія

18 травня

Норвегія – Австрія

Фінляндія – Швеція

19 травня

Велика Британія – США

Чехія – Латвія

20 травня

Велика Британія – Фінляндія

Латвія – Австрія

21 травня

США – Швеція

Австрія – Фінляндія

Норвегія – Чехія

22 травня

Велика Британія – Латвія

Швеція – Норвегія

23 травня

США – Чехія

Австрія – Велика Британія

24 травня

Швеція – Латвія

США – Норвегія

Фінляндія – Чехія

Чвертьфінали – 26 травня.

Півфінали – 28 травня.

Матч за "бронзу" – 29 травня.

Фінал – 29 травня.

Рекорд

Найтитулованішою збірною світу є Канада – 27 золотих медалей! Кленові листя є і чинними чемпіонами. Торік у фіналі Канада обіграла Фінляндію – 3:2.