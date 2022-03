ЧМ-2022 по хоккею: полное расписание всех матчей турнира

85-й чемпионат мира по хоккею пройдет с 13 по 29 мая в Финляндии. Турнир примут два города – Хельсинки и Тампере.

Участники. На мировом первенстве сыграют 16 сборных, которые поделили на две группы.

28 февраля 2022 года IIHF приостановила членство России и Беларуси и лишила права эти сборные на участие в чемпионате мира.

Их места заняли Австрия и Франция.

The IIHF Council has suspended all Russian and Belarusian national and club teams from IIHF competitions until further notice and withdrew the hosting rights of the 2023 #WorldJuniors from Russia.



READ MORE: https://t.co/SpSMGTlZw1#hockey#icehockey#Ukraine#Russia#Belaruspic.twitter.com/YYb1JduvWE