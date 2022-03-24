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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости хоккея

ЧМ-2022 по хоккею: полное расписание всех матчей турнира

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Team Lead Спорт Сегодня
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24 марта, 13:50
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Все о главном хоккейном чемпионате года – расписание, результаты, турнирные таблицы, наш супертест и опрос
Канада будет защищать трофей
Канада будет защищать трофей / Фото: Коллаж: Сегодня

85-й чемпионат мира по хоккею пройдет с 13 по 29 мая в Финляндии. Турнир примут два города – Хельсинки и Тампере.

Участники. На мировом первенстве сыграют 16 сборных, которые поделили на две группы.

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28 февраля 2022 года IIHF приостановила членство России и Беларуси и лишила права эти сборные на участие в чемпионате мира.

Их места заняли Австрия и Франция.

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Регламент. Из каждой группы по четыре команды выходят в плей-офф. Последние в группе вылетают в низший дивизион.

Хоккейный тест

Проверьте насколько хорошо вы знаете самую быструю игру в мире.
Вбрасывание!
1/10

Первая хоккейная шайба была деревянная и...

Круглая
34 %
Квадратная
48 %
Восьмиугольная
18 %
Первые шайбы были квадратной формы.
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2/10

Что раньше использовали арбитры вместо свистка?

Колокольчик
75 %
Горн
16 %
Пистолет
9 %
В первые годы хоккея металлический свисток судьи от холода прилипал к губам и его заменили колокольчиком. Лишь потом изобрели пластмассовые свистки.
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3/10

На первых Олимпийских играх в командах, кроме вратаря, двух защитников и трех нападающих, была еще одна позиция:

Авто
10 %
Самокат
30 %
Ровер
60 %
Тогда в командах на лед выходило семь хоккеистов, а ровер был сильнейшим игроком, который должен был отрабатывать и в обороне, и в атаке.
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4/10

Кто из обладателей футбольного "Золотого мяча" выигрывал национальный Кубок по хоккею?

Лев Яшин
65 %
Йозеф Масопуст
22 %
Джордж Бест
13 %
Лев Яшин в 1953 году брал Кубок СССР в составе московского "Динамо".
Дальше
5/10

По статистике 68% всех профессиональных хоккеистов теряют на льду...

Зрение
0 %
Обоняние
1 %
Зубы
99 %
Большинство игроков беззубые, поскольку шайба часто попадает в лицо.
Дальше
6/10

Назовите самый крупный счет в официальных турнирах

113:1
16 %
92:0
57 %
88:3
27 %
В марте 1998 года на юниорском чемпионате Азиатско-Океанического региона сборная Южной Кореи обыграла Таиланд – 92:0 (36:0, 24:0, 32:0).
Дальше
7/10

Фанаты "Детройта" в плей-офф любят забрасывать лед...

Игрушками
45 %
Осьминогами
46 %
Яблоками
9 %
Бросать осьминогов фанаты начали в 1952 году. Восемь конечностей моллюска символизировали восемь побед, которых тогда надо было одержать в плей-офф, чтобы завоевать Кубок Стэнли.
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8/10

Чтобы в 1984 году заполучить в команду юного Марио Лемье хоккеисты "Питтсбурга"...

Специально проигрывали
54 %
Торговали на базаре
7 %
Взяли кредит
39 %
"Питтсбург" специально провалил регулярный чемпионат, чтобы занять последнее место и выбирать первым на драфте. Лемье с "Питтсбургом" выиграл два Кубка Стэнли (1991, 1992) как игрок и три (2009, 2016, 2017) как владелец.
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9/10

Действующий обладатель Кубка Стэнли приезжал в Киев на матч с "Соколом". Кто это был?

"Калгари"
39 %
"Монреаль"
18 %
В Киев никогда не приезжал победитель Кубка Стэнли
43 %
16 сентября 1989 года в Киеве "Калгари" обыграл "Сокол" – 5:2.
Дальше
10/10

Два десятка клубов НХЛ играют клюшками, которые сделаны в...

Пхеньяне
23 %
Мукачево
65 %
Бресте
12 %
Большинство лучших команд лучшей лиги мира играют клюшками, которые изготавливают в Украине.
Дальше

Расписание чемпионата мира

ГРУППА А

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13 мая

  • Франция – Словакия
  • Германия – Канада

14 мая

  • Дания – Казахстан
  • Швейцария – Италия
  • Словакия – Германия

15 мая

  • Италия – Канада
  • Франция – Казахстан
  • Дания – Швейцария

16 мая

  • Словакия – Канада
  • Франция – Германия

17 мая

  • Италия – Дания
  • Швейцария – Казахстан

18 мая

  • Франция – Италия
  • Швейцария – Словакия

19 мая

  • Германия – Дания
  • Канада – Казахстан

20 мая

  • Германия – Италия
  • Казахстан – Словакия

21 мая

  • Дания – Франция
  • Канада – Швейцария
  • Италия – Словакия

22 мая

  • Казахстан – Германия
  • Швейцария – Франция

23 мая

  • Казахстан – Италия
  • Канада – Дания

24 мая

  • Германия – Швейцария
  • Словакия – Дания
  • Канада – Франция

ГРУППА В

13 мая

  • США – Латвия
  • Финляндия – Норвегия

14 мая

  • Швеция – Австрия
  • Чехия – Великобритания
  • Латвия – Финляндия

15 мая

  • Норвегия – Великобритания
  • Австрия – США
  • Чехия – Швеция

16 мая

  • Латвия – Норвегия
  • Финляндия – США

17 мая

  • Чехия – Австрия
  • Швеция – Великобритания

18 мая

  • Норвегия – Австрия
  • Финляндия – Швеция

19 мая

  • Великобритания – США
  • Чехия – Латвия

20 мая

  • Великобритания – Финляндия
  • Латвия – Австрия

21 мая

  • США – Швеция
  • Австрия – Финляндия
  • Норвегия – Чехия

22 мая

  • Великобритания – Латвия
  • Швеция – Норвегия

23 мая

  • США – Чехия
  • Австрия – Великобритания

24 мая

  • Швеция – Латвия
  • США – Норвегия
  • Финляндия – Чехия

Четвертьфиналы – 26 мая.

Полуфиналы – 28 мая.

Матч за "бронзу" – 29 мая.

Финал – 29 мая.

Рекорд

Самой титулованной сборной мира является Канада – 27 золотых медалей! Кленовые листья являются и действующими чемпионами. В прошлом году в финале Канада обыграла Финляндию – 3:2.

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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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