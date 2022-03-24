ЧМ-2022 по хоккею: полное расписание всех матчей турнира

Все о главном хоккейном чемпионате года – расписание, результаты, турнирные таблицы, наш супертест и опрос

Канада будет защищать трофей / Фото: Коллаж: Сегодня

85-й чемпионат мира по хоккею пройдет с 13 по 29 мая в Финляндии. Турнир примут два города – Хельсинки и Тампере.

Участники. На мировом первенстве сыграют 16 сборных, которые поделили на две группы.

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28 февраля 2022 года IIHF приостановила членство России и Беларуси и лишила права эти сборные на участие в чемпионате мира.

Их места заняли Австрия и Франция.

The IIHF Council has suspended all Russian and Belarusian national and club teams from IIHF competitions until further notice and withdrew the hosting rights of the 2023 #WorldJuniors from Russia.



READ MORE: https://t.co/SpSMGTlZw1#hockey#icehockey#Ukraine#Russia#Belaruspic.twitter.com/YYb1JduvWE — IIHF (@IIHFHockey) February 28, 2022

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Регламент. Из каждой группы по четыре команды выходят в плей-офф. Последние в группе вылетают в низший дивизион.

Хоккейный тест Проверьте насколько хорошо вы знаете самую быструю игру в мире. Вбрасывание! 1/10 Первая хоккейная шайба была деревянная и... Круглая 34 % Квадратная 48 % Восьмиугольная 18 % Дальше 2/10 Что раньше использовали арбитры вместо свистка? Колокольчик 75 % Горн 16 % Пистолет 9 % Дальше 3/10 На первых Олимпийских играх в командах, кроме вратаря, двух защитников и трех нападающих, была еще одна позиция: Авто 10 % Самокат 30 % Ровер 60 % Дальше 4/10 Кто из обладателей футбольного "Золотого мяча" выигрывал национальный Кубок по хоккею? Лев Яшин 65 % Йозеф Масопуст 22 % Джордж Бест 13 % Дальше 5/10 По статистике 68% всех профессиональных хоккеистов теряют на льду... Зрение 0 % Обоняние 1 % Зубы 99 % Дальше 6/10 Назовите самый крупный счет в официальных турнирах 113:1 16 % 92:0 57 % 88:3 27 % Дальше 7/10 Фанаты "Детройта" в плей-офф любят забрасывать лед... Игрушками 45 % Осьминогами 46 % Яблоками 9 % Дальше 8/10 Чтобы в 1984 году заполучить в команду юного Марио Лемье хоккеисты "Питтсбурга"... Специально проигрывали 54 % Торговали на базаре 7 % Взяли кредит 39 % Дальше 9/10 Действующий обладатель Кубка Стэнли приезжал в Киев на матч с "Соколом". Кто это был? "Калгари" 39 % "Монреаль" 18 % В Киев никогда не приезжал победитель Кубка Стэнли 43 % Дальше 10/10 Два десятка клубов НХЛ играют клюшками, которые сделаны в... Пхеньяне 23 % Мукачево 65 % Бресте 12 % Дальше

Расписание чемпионата мира

ГРУППА А

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13 мая

Франция – Словакия

Германия – Канада

14 мая

Дания – Казахстан

Швейцария – Италия

Словакия – Германия

15 мая

Италия – Канада

Франция – Казахстан

Дания – Швейцария

16 мая

Словакия – Канада

Франция – Германия

17 мая

Италия – Дания

Швейцария – Казахстан

18 мая

Франция – Италия

Швейцария – Словакия

19 мая

Германия – Дания

Канада – Казахстан

20 мая

Германия – Италия

Казахстан – Словакия

21 мая

Дания – Франция

Канада – Швейцария

Италия – Словакия

22 мая

Казахстан – Германия

Швейцария – Франция

23 мая

Казахстан – Италия

Канада – Дания

24 мая

Германия – Швейцария

Словакия – Дания

Канада – Франция

ГРУППА В

13 мая

США – Латвия

Финляндия – Норвегия

14 мая

Швеция – Австрия

Чехия – Великобритания

Латвия – Финляндия

15 мая

Норвегия – Великобритания

Австрия – США

Чехия – Швеция

16 мая

Латвия – Норвегия

Финляндия – США

17 мая

Чехия – Австрия

Швеция – Великобритания

18 мая

Норвегия – Австрия

Финляндия – Швеция

19 мая

Великобритания – США

Чехия – Латвия

20 мая

Великобритания – Финляндия

Латвия – Австрия

21 мая

США – Швеция

Австрия – Финляндия

Норвегия – Чехия

22 мая

Великобритания – Латвия

Швеция – Норвегия

23 мая

США – Чехия

Австрия – Великобритания

24 мая

Швеция – Латвия

США – Норвегия

Финляндия – Чехия

Четвертьфиналы – 26 мая.

Полуфиналы – 28 мая.

Матч за "бронзу" – 29 мая.

Финал – 29 мая.

Рекорд

Самой титулованной сборной мира является Канада – 27 золотых медалей! Кленовые листья являются и действующими чемпионами. В прошлом году в финале Канада обыграла Финляндию – 3:2.