Німеччина – Канада: пряма трансляція ЧС-2022 з хокею

У групі А чемпіонату світу з хокею зіграють Німеччина та фаворит турніру збірна Канади. Дивіться відео трансляцію зустрічі на нашому сайті

Збірні Канади та Німеччини зустрінуться у першому турі / Фото: Колаж: Сьогодні

У п'ятницю, 13 травня, у Фінляндії стартує чемпіонат світу з хокею. 16 команд розбито на дві групи. Спочатку йде круговий турнір, потім – плей-оф. Титул захищає збірна Канади.

Першого дня світової першості у групі А зустрінуться збірні Німеччини та Канади. Матч розпочнеться у 20:20 за київським часом. Дивіться відеотрансляцію двобою на нашому сайті.

Реклама

Хто фаворит

Аналітики букмекерських контор вважають, що канадці мають більше шансів виграти сьогоднішній поєдинок.

Котирування на основний час:

Реклама

Перемога Канади – 1.50

Нічия – 2.10

Перемога Німеччини – 5:30

Коефіцієнт на результат матчу:

Перемога Канади – 1.27

Перемога Німеччини – 3.85

Реклама

Досягнення

Канада – найтитулованіша збірна світу. В активі кленових листкыв 27 золотих медалей. Торік у фіналі Канада обіграла Фінляндію – 3:2.

Крім того канадці 15 разів ставали срібними призерами та 9 разів бронзовими.

Найкращий результат на чемпіонатах світу з хокею німецька збірна показала у далеких 1930 та 1953 роках, коли здобула срібні нагороди. Двічі збірна Німеччини ставала бронзовим призером турніру – у 1932 та 1934.

Минулого року німці поступилися збірній США у матчі за третє місце – 1:6.