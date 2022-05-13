Фінляндія – Норвегія: пряма трансляція ЧС-2022 з хокею

Сьогодні у Фінляндії стартує чемпіонат світу з хокею. За головний трофей борються 16 команд. Титул захищає збірна Канади.
Першого дня турніру в групі В зустрінуться збірні Фінляндії та Норвегії. Матч розпочнеться о 20:20 за київським часом. Дивіться відеотрансляцію двобою на нашому сайті.
ФІНЛЯНДІЯ – НОРВЕГІЯ: ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ
Хто фаворит
У букмекерських конторах упевнені у перемозі господарів чемпіонату світу над норвежцями.
Котирування на основний час:
- Перемога Фінляндії – 1.14
- Нічия – 9.00
- Перемога Норвегії – 16.00
Коефіцієнт на результат матчу:
- Перемога Фінляндії – 1.04
- Перемога Норвегії – 11.50
Досягнення
Збірна Фінляндії дебютувала на світових першостях у 1939 році. Команда Суомі є однією з найсильніших збірних планети. Леви тричі ставали чемпіонами світу – 1995, 2011, 2019. Дев'ять разів фіни ставали срібними призерами – 1992, 1994, 1998,1999, 2001, 2007, 2014, 2016, 2021, бронзовими призерами тричі – 2000, 2006, 2008.
Норвежці вперше вирушили на ЧС з хокею у 1937 році. Найвище досягнення збірної Норвегії: 4 місце на чемпіонаті світу 1951 року.