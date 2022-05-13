Финляндия – Норвегия: прямая трансляция ЧМ-2022 по хоккею

Во втором матче группы В чемпионата мира по хоккею 13 мая сыграют хозяева турнира Финляндия и Норвегия. Смотрите видео трансляцию встречи на нашем сайте

Финны безоговорочные фавориты матча с норвежцами / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня в Финляндии стартует чемпионат мира по хоккею. За главный трофей сражаются 16 команд. Титул защищает сборная Канады.

В первый день турнира в группе В встретятся сборные Финляндии и Норвегии. Матч начнется в 20:20 по киевскому времени. Смотрите видеотрансляцию поединка на нашем сайте.

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ФИНЛЯНДИЯ – НОРВЕГИЯ: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Кто фаворит

В букмекерских конторах уверены в победе хозяев чемпионата мира над норвежцами.

Котировки на основное время:

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Победа Финляндии – 1.14

Ничья – 9.00

Победа Норвегии – 16.00

Коэффициент на исход матча:

Победа Финляндии – 1.04

Победа Норвегии – 11.50

Достижения

Сборная Финляндии дебютировала на мировых первенствах в 1939 году. Команда Суоми одна из сильнейших сборных планеты. Львы трижды становились чемпионами мира – 1995, 2011, 2019. Девять раз финны становились серебряными призерами – 1992, 1994, 1998,1999, 2001, 2007, 2014, 2016, 2021, бронзовыми призерами трижды – 2000, 2006, 2008.

Норвежцы впервые отправились на ЧМ по хоккею в 1937 году. Высшие достижение сборной Норвегии: 4-е место на чемпионате мира 1951 года.