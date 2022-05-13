США и Словакия разобрались с соперниками в матчах открытия ЧМ-2022 по хоккею

На чемпионате мира по хоккею состоялись два матча стартового дня. Сборные США и Словакии без особых проблем одержали победы

На ЧМ-2022 сборные США и Словакии стартовали с побед / Фото: iihf.com, Коллаж: Сегодня

В Финляндии стартовал чемпионат мира 2022 по хоккею. В Тампере на стадионе "Нокиа-Арена" сыграли сборные США и Латвии.

На 8-й минуте встречи американец Райли Барбер открыл счет в матче. Спустя три минуты Сет Джонс реализовал численное большинство и увеличил преимущество сборной США. Через минуту Томас Бордело отправил третью шайбу в ворота Латвии.

Реклама

В дебюте второго периода Сэм Лафферти с передачи Джейкоба Мегны довел счет до 4:0. Латыши сумели отыграть лишь одну шайбу. На 42-й минуте отличился Андрис Джериньш.

Чемпионат мира. Группа В:

Реклама

США – Латвия 4:1 (3:0, 1:0, 0:1)

Голы: 1:0 Барбер (Беллоуз, Пик), 07:11, 2:0 Джонс (Шмидт, Гальченюк), 10:18, 3:0 Бордело (Джонс), 11:36, 4:0 Лафферти (Мегна), 20:33, 4:1 Джериньш (Букартс, Чуксте), 41:47

ОБЗОР МАТЧА

Реклама

В Хельсинки на стадионе "Ледовый дворец" состоялся матч между сборными Словакии и Франции. Словаки уже к 22-й минуте игры вели 2:0. Голы на свой счет записали Павол Регенда и Томаш Татар. Но французы не планировали так легко сдаться. На 27-й минуте Антони Реш с передачи Луи Будона отыграл один гол, а спустя пять минут Жорданн Перре сравнял счет.

Но на большее мушкетеров не хватило. На 39-й минуте словак Самуэль Такач вывел свою команду вперед. Завершающую точку в матче поставил Павол Регенда, оформивший дубль.

Чемпионат мира. Группа А:

Франция – Словакия 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)

Голы: 0:1 Регенда (Грман, Роман), 10:23, 0:2 Татар (Слафковски, Лантоши), 21:54, 1:2 Реш (Будон), 26:06, 2:2 Перре (Клеро, Овитю), 32:49, 2:3 Такач (Лишка), 38:03, 2:4 Регенда (Слафковски), 59:52.

ОБЗОР МАТЧА

Сегодня в группе А встречаются Германия и Канада, а в группе В Финляндия и Норвегия.