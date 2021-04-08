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Передозування мало не вбило російського хокеїста: які "наркотики" знайшли у чемпіона світу

8 квітня, 20:33

Олена Павлова Олена Павлова

Олексій Ємелін перебуває у важкому стані в інституті Скліфосовського в Москві

Загадкова хвороба хокеїста збірної Росії і капітана омського Авангарду Олексія Ємеліна продовжує обростати чутками. Раніше чемпіона світу перевезли до реанімації інституту Скліфосовського в Москві без точного діагнозу. Говорили і про травму, і про токсичний шок печінки.

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А вчора з'явилася інформація, що в організмі хокеїста виявлені сліди наркотичних речовин. Тепер же, як повідомляє Telegram-канал Mash, "наркотики" в крові Олексія Ємеліна виявилися сильнодіючими ліками з кодеїном.

Олексій Ємелін/ХК Авангард

Олексій Ємелін/ХК Авангард

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Поведінка спортсмена могла бути викликана передозуванням ліками: вони викликають психомоторне збудження, від чого здається, що людина перебуває в стані залежності від речовин. Крім того, аналіз крові на тропонин видав підвищений показник, характерний для інфаркту. Наркотичні речовини в крові Ємеліна не виявлені.

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В Авангарді раніше заявляли, що причиною стану хокеїста є травма нижньої частини тіла, отримана в фінальному матчі Східної конференції КХЛ з Ак Барсом. А ось в татарстанських ЗМІ стверджували, що Ємелін нібито отримав отруєння і у нього діагностували токсичний шок печінки. Однак в омському клубі цю інформацію спростовували.

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