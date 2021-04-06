У 1980-му він знищив СРСР! Марк Павеліч покінчив життя самогубством

Поліція встановила причину смерті олімпійського чемпіона 1980 року з хокею. Марк Павеліч був учасником знаменитого "Дива на льоду". Ми розповідали, як американські студенти знищили СРСР: "Розбийте цих коммуняцких виродків".

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За повідомленнями правоохоронних органів, Павеліч помер від асфіксії. На думку слідства, він покінчив життя самогубством.

На зимових Олімпійських іграх 1980 року Павеліч зіграв в семи матчах збірної США і набрав сім очок (1 гол + 6 передач). Він віддав дві гольові передачі в грі фінального раунду проти збірної СРСР, яка закінчилася перемогою американців з рахунком 4:3 і пізніше була названа "Дивом на льоду", так як радянські хокеїсти на той момент були чинними олімпійськими чемпіонами і переможцями чемпіонату світу, а команда США складалася з гравців університетських команд.

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