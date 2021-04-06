В реанімацію везуть чемпіона світу і не можуть поставити діагноз. Міг бути токсичний шок

Лікарі борються за життя хокеїста збірної Росії і капітана омського Авангарду Олексія Ємеліна. Зараз спортсмена екстрено везуть в реанімацію інституту Скліфосовського в Москві. Раніше 19-річний гравець "Динамо" помер в реанімації після травми голови.

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Ємелін знаходиться у важкому стані, проте його остаточний діагноз невідомий – повідомляє телеграм-канал Baza. Олексій отримав травму під час матчу 3 квітня. Наступного дня хокеїстові стало погано. У нього піднялася температура, підозрювали коронавірус, але аналізи його не підтвердили.

Олексій Ємелін / Фото: Instagram

34-річного чемпіона світу 2012 року госпіталізували в казанську лікарню у важкому стані. Однак, судячи з усього, хокеїстові не стає легше. І сьогодні лікарі прийняли рішення перевезти Ємеліна в Москву – в ці хвилини його транспортують в інститут імені Скліфосовського.

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Навіть російські журналісти не до кінця розуміють, що відбувається зі спортсменом. В Авангарді заявляють, що причиною всьому травма, отримана в матчі. Тоді як в татарстанських ЗМІ стверджують, що Ємелін нібито отримав отруєння і у нього діагностували токсичний шок печінки. Однак в омському клубі цю інформацію спростовують.

Гендиректор Авангарду Олексій Волков: "Ємелін відчув себе погано наступного дня після першого матчу в Казані і був госпіталізований. Зараз у гравця стан стабільний, він перебуває під наглядом лікарів. Йому дозволено транспортування в Москву. Точний діагноз поки невідомий"

Відзначимо, що зараз у Континентальній хокейній лізі проходять фінали конференцій. У Східній Авангард Ємеліна веде в серії проти казанського Ак Барса з рахунком 2:0.

Раніше ми писали, що в Москві на тренуванні помер відомий хокеїст. Ігорю Хацею було 48 років.

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